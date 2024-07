Reprezentant Polski zagra w trzeciej lidze. Zaskakujące tłumaczenie

Krystian Bielik został zawodnikiem Birmingham City w lipcu 2022 roku. Najpierw był wypożyczony z Derby County, a później w 2023 roku został wykupiony. W sezonie 2023/24 Birmingham City nie spisywało się jednak najlepiej i ostatecznie spadło z Championship. W nowych rozgrywkach zespół Bielika zagra w League One, a więc trzeciej lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Krystian Bielik został w trzeciej lidze. "Wielkie plany"

Mimo spadku do League One Krystian Bielik zdecydował się zostać w Birmingham. Pomocnik przedłużył umowę z klubem do 2027 roku. Po podpisaniu nowego kontraktu, polski zawodnik w wywiadzie dla mediów klubowych wytłumaczył, co zdecydowało o tym, że został w zespole. - Właściciele mają wielkie plany i wierzę, że możemy wrócić do Championship w tym sezonie, a wtedy wszystko może się wydarzyć - powiedział.

- Przez wakacje miałem mnóstwo myśli na głowie. Byłem zły. To był dla nas trudny sezon, wiele się wydarzyło, czterech różnych menedżerów nigdy nie jest łatwe dla zawodników, trenerów i klubu - kontynuował 26-latek.

Jak się okazuje, dużą rolę odegrała też osoba trenera Chrisa Daviesa. - Szczerze mówiąc, to jest proste: zawsze powtarzam, że chcę grać na jak najwyższym poziomie, a odkąd poznałem nowego trenera, usiadłem z nim w jego biurze i odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat przyszłości. Zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie pracowałem z kimś takim jak on. Nie tylko ja, my, gracze i kibice, tęsknimy za byciem zwycięzcami, więc zdecydowałem się pozostać w Birmingham i być częścią tego dużego projektu, ponieważ naprawdę wierzę, że mamy ogromny potencjał, aby od razu wrócić na szczyt w tym sezonie - wyznał.

Przez ostatnie dwa sezony Krystian Bielik rozegrał w barwach lokalnego rywala Aston Villi 76 meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym 71 w Championship. Strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Wcześniej grał także m.in. w Arsenalu czy Legii Warszawa. Bielik to także 11-krotny reprezentant Polski.