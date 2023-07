Niesamowity wyczyn Natalii Kaczmarek w Diamentowej Lidze. Brawo, brawo

Natalia Kaczmarek jest ostatnio w kapitalnej formie. Podczas igrzysk europejskich w Krakowie wywalczyła aż dwa srebrne medale w biegu na 400 metrów - jeden zdobyła indywidualnie, a drugi biegnąc w sztafecie mieszanej 4x400 m. To właśnie ona odrobiła stratę i zapewniła zespołowi miejsce na podium. Z kolei podczas lipcowego memoriału im. Kamili Skolimowskiej, który był jednocześnie mityngiem Diamentowej Ligi, ukończyła bieg z czasem 49,48 s, co było jej rekordem życiowym. Teraz Polka znów zbliżyła się do tej granicy i to w wielkim stylu.

Natalia Kaczmarek najlepsza w Monako. Drugi czas w karierze

Zaledwie pięć dni po sukcesie w Chorzowie, Kaczmarek wystartowała w biegu na 400 metrów podczas Diamentowej Ligi w Monako. Początek nie układał się po jej myśli. Po 350 metrach zajmowała piątą lokatę ze stratą 0,44 s do prowadzącej Amerykanki Shamier Little. W końcówce Polka dała pokaz swojej mocy. Kolejno wyprzedzała przeciwniczki, odrobiła stratę i jako pierwsza przekroczyła linię mety. Tym razem dystans pokonała w czasie 49,63 s. To jej drugi najlepszy wynik w karierze.

Polka rozpędza się z każdym biegiem i może być nie do zatrzymania już podczas sierpniowych mistrzostw świata w Budapeszcie. Na to liczy zawodniczka oraz kibice. Co ciekawe, dzięki zwycięstwu w Monako, 25-latka zapewniła sobie też udział we wrześniowym finale Diamentowej Ligi (wygrała już trzy biegi cyklu). Jak na razie jest ona nie do zatrzymania i wyróżnia się na tle rywalek.

Kaczmarek cały czas próbuje się zbliżyć do rekordu Polski. Aktualnie jest posiadaczką drugiego wyniku. Szybciej od niej pobiegła tylko Irena Szewińska podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu, gdzie ustanowiła rekord 49,28 s.

Anna Kiełbasińska sobie nie poradziła

Zdecydowanie gorzej od Kaczmarek pobiegła Anna Kiełbasińska. Druga z reprezentantek Polski ukończyła zmagania w Monako z czasem 52,67 s i zamknęła stawkę. O ogromnym pechu może z kolei mówić Sydney McLaughlin, która tuż przed startem zaczęła odczuwać ból w kolanie i ostatecznie nie wystartowała w rywalizacji. Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja.