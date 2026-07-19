Media: Reprezentant Polski o krok od transferu do FC Barcelony!

Koszykarska sekcja FC Barcelony wzmacnia się przed startem nadchodzącego sezonu. Zespół zasiliło już pięciu zawodników, kolejne transfery są oczekiwane w najbliższych dniach, jedną z nowych twarzy "Dumy Katalonii" ma być Aleksander Balcerowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Hiszpańskie media przekonane. Balcerowski bliski transferu do Barcelony

Katalońskie "Mundo Deportivo" donosi, że o krok od podpisania umowy z FC Barceloną ma być Aleksander Balcerowski. Polak obecnie reprezentuje inny hiszpański zespół, Unicaję Malaga. Andaluzyjskie "Diario Sur" stwierdziło wręcz, że umowa jest już sfinalizowana.

"To właśnie tutaj, w ciągu ostatnich kilku godzin, pojawiło się nazwisko Olka Balcerowskiego (25 lat i 216 cm wzrostu), polskiego środkowego Unicaja Malaga, wychowanka i rodzimy talent, który był na rynku transferowym, mimo że niedawno przedłużył z nim kontrakt do 2028 roku. Dziennikarz TV3 Víctor Lavagnini jako pierwszy poinformował o zainteresowaniu Barcelony, co później potwierdziło kilka andaluzyjskich mediów, a nawet Diario Sur, który dziś uznaje umowę za sfinalizowaną" - pisze "Mundo Deportivo".

Zobacz też: Gigantyczna burza wokół LeBrona. Komisarz ujawnia. Dzwonią wszyscy

"Jego nierówna forma sportowa, pomimo średnich 10,5 punktu, 3,4 zbiórki i 11,9 oceny w poprzednim sezonie w Lidze Endesa, a przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (po odejściu Chrisa Duarte, najwyższe w zespole Malagi), sprawiły, że stał się „zbędnym" elementem i ulgą dla kasy Unicaja." - dodaje kataloński dziennik.

Balcerowski rozpoczynał w Hiszpanii seniorską karierę w barwach Gran Canarii, grał też w Mega Belgrad i Panathinaikosie, skąd w 2024 roku trafił do Malagi. Jeśli doniesienia hiszpańskich mediów się potwierdzą, to zostanie drugim Polakiem w historii katalońskiego klubu. Wcześniej Barcelonę w latach 2013-2015 reprezentował Maciej Lampe.