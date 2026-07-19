Media: Reprezentant Polski o krok od transferu do FC Barcelony!

Koszykarska sekcja FC Barcelony wzmacnia się przed startem nadchodzącego sezonu. Zespół zasiliło już pięciu zawodników, kolejne transfery są oczekiwane w najbliższych dniach, jedną z nowych twarzy "Dumy Katalonii" ma być Aleksander Balcerowski.
Katalońskie "Mundo Deportivo" donosi, że o krok od podpisania umowy z FC Barceloną ma być Aleksander Balcerowski. Polak obecnie reprezentuje inny hiszpański zespół, Unicaję Malaga. Andaluzyjskie "Diario Sur" stwierdziło wręcz, że umowa jest już sfinalizowana.
"To właśnie tutaj, w ciągu ostatnich kilku godzin, pojawiło się nazwisko Olka Balcerowskiego (25 lat i 216 cm wzrostu), polskiego środkowego Unicaja Malaga, wychowanka i rodzimy talent, który był na rynku transferowym, mimo że niedawno przedłużył z nim kontrakt do 2028 roku. Dziennikarz TV3 Víctor Lavagnini jako pierwszy poinformował o zainteresowaniu Barcelony, co później potwierdziło kilka andaluzyjskich mediów, a nawet Diario Sur, który dziś uznaje umowę za sfinalizowaną" - pisze "Mundo Deportivo".
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"Jego nierówna forma sportowa, pomimo średnich 10,5 punktu, 3,4 zbiórki i 11,9 oceny w poprzednim sezonie w Lidze Endesa, a przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (po odejściu Chrisa Duarte, najwyższe w zespole Malagi), sprawiły, że stał się „zbędnym" elementem i ulgą dla kasy Unicaja." - dodaje kataloński dziennik.
Balcerowski rozpoczynał w Hiszpanii seniorską karierę w barwach Gran Canarii, grał też w Mega Belgrad i Panathinaikosie, skąd w 2024 roku trafił do Malagi. Jeśli doniesienia hiszpańskich mediów się potwierdzą, to zostanie drugim Polakiem w historii katalońskiego klubu. Wcześniej Barcelonę w latach 2013-2015 reprezentował Maciej Lampe.