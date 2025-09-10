Absolutna sensacja w EuroBaskecie! Oto trzeci półfinalista

We wtorkowe popołudnie dobiegł końca piękny sen polskich kibiców, którzy trzymali kciuki za reprezentację prowadzoną przez Igora Milicicia. Biało-Czerwoni przegrali z Turcją 77:91 i pożegnali się z EuroBasketem. Mimo porażki zebrali dobre recenzje. We wtorek poznaliśmy też drugiego półfinalistę turnieju. Grecja wygrała z Litwą 87:76.

Finowie górą w meczu dwóch rewelacji. Pierwszy raz w historii

Druga część fazy ćwierćfinałowej turnieju zaplanowana została na środę. O 16:00 w Rydze mecz o awans do najlepszej czwórki mistrzostw rozegrali Finowie i Gruzini. Oba zespoły w ćwierćfinale znalazły się niespodziewanie. Finowie pokonali Serbów 92:86, zaś Gruzini wyeliminowali Francuzów, wygrywając 80:70.

Pierwsza kwarta środowego meczu była jednostronna. Choć jako pierwsi do kosza trafili Gruzini, to z czasem zaczęła się zarysowywać przewaga Finów. Podopieczni Lassi Tuoviego konsekwentnie wykorzystywali kolejne akcje do odskoczenia rywalom. Ostatecznie po pierwszych 10 minutach prowadzili aż 13 punktami.

Druga kwarta była zdecydowanie lepsza w wykonaniu Gruzinów. Zdobyli aż 10 punktów więcej, ale problem w tym, że jeszcze lepiej spisali się Finowie. Na przerwę Finlandia schodziła z 15 punktowym prowadzeniem.

Mogło się wydawać, że w drugiej połowie koszykarze z północy Europy przypieczętują łatwy triumf. Dzięki lepszej skuteczności Gruzinom udało się jednak zniwelować część strat. Trzecią kwartę wygrali 22:14 i przed ostatnim akordem meczu tracili już "zaledwie" dziewięć punktów.

W czwartej kwarcie Gruzinom udało się jeszcze bardziej doskoczyć do rywali. W pewnym momencie było już 73:67 dla Finlandii. Wówczas Finowie zanotowali cztery skuteczne rzuty - w tym jeden za trzy punkty. Ponownie odskoczyli rywalom na dwucyfrową liczbę punktów. Ostatecznie zachowali więcej zimnej krwi i to oni zagrają w półfinale EuroBasketu.

Ostatni ćwierćfinał mistrzostw rozegrany zostanie w środę 10 września o 20:00. O miejsce w strefie medalowej zagrają Niemcy i Słowenia.

Finlandia 93:79 Gruzja

I kwarta: 28:15

28:15 II kwarta: 29:25

29:25 III kwarta: 14:22

14:22 IV kwarta: 22:17

