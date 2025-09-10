Sensacyjny medal dla Polski na MŚ! Rywalka nie chciała już walczyć!

Kapitalnie rozpoczęła się dla Polski środa 10 września z mistrzostwami świata w boksie w Liverpoolu. Swój ćwierćfinał w wadze do 60 kg wygrała Aneta Rygielska, dzięki czemu jest już pewna medalu (na tych zawodach nie ma walki o brąz, półfinał to już medal). Taką dobrą serię to nic tylko kontynuować. Zadanie to czekało Agatę Kaczmarską, startującą w najwyższej kobiecej kategorii wagowej, czyli 80+ kg.

Chinka imponowała warunkami fizycznymi. Sędziom też z początku się podobały

Nasza reprezentantka miała ten przywilej, że rywalizację rozpoczynała od ćwierćfinału. Podobnie zresztą jak jej rywalka, czyli Chinka Yilian Zhan. Niełatwa przeciwniczka, mistrzyni świata federacji IBA (którą odsunięto od organizowania turnieju pięściarskiego na igrzyskach z uwagi na konflikt z MKOl). Ta zawody są obecnie nieco drugoligowe, ale wciąż to cenny triumf. Polka jednak też swoje argumenty miała i liczyliśmy, że może sprawić niespodziankę.

Rywalka zdecydowanie górowała nad Polką warunkami fizycznymi. Różniło je ponad 10 centymetrów, a zasięgu prawdopodobnie jeszcze więcej. Kaczmarska musiała ostro nacierać, walczyć w półdystansie. To też robiła. Gdy tylko mogła, zbliżała się do rywalki i starała się kąsać prawymi sierpami. Często skutecznie, głowa rywalki kilka razy odskoczyła. Mimo to... tylko jeden sędzia uznał, że Polka była lepsza w I rundzie. "Przegrywa nie z umiejętnościami, a ze wzrostem i złotem ostatniej imprezy" - stwierdzili komentatorzy Polsatu Sport.

Kaczmarska nacierała i nacierała, i nacierała. Rywalka gasła w oczach!

W II rundzie Kaczmarska wciąż wyglądała dobrze. Kombinacje, liczne ciosy na tułów, a podbródkowymi naprawdę naruszała przeciwniczkę. Ta odpowiadała prostymi, wykorzystując warunki fizyczne. Efekt? Nawet sędziowie musieli tu przyznać tę rundę dla Polki i tak zrobili! Dzięki temu jednemu sędziemu, który także I rundę widział dla Kaczmarskiej, to ona prowadziła przed ostatnią rundą!

W niej Kaczmarska nacierała jak wściekła. Chinka wyglądała, jakby naprawdę miała tego wszystkiego dość. Ileż ciosów na tułów przyjęła! Im bliżej było do końca, tym lepiej to wyglądało dla Polki, która obijała wręcz Zhan! Trzeba było jednak poczekać na werdykt sędziowski, bo różne rzeczy w sportach walki się już widziało.

Sensacyjny sukces Agaty Kaczmarskiej! Odebrała Chince wojowniczą duszę

Na szczęście tym razem nie było mowy o żadnym skandalu! Sędziowie widzieli trzecią rundę zdecydowanie dla Polki. Agata Kaczmarska z medalem mistrzostw świata! Wielka niespodzianka, prawdziwe starcie Dawida z Goliatem, ale tak jak w Biblii, tak i tu, wygrał "ten mniejszy", czy w tym wypadku "ta mniejsza". W dodatku w oczach wszystkich sędziów (1x 30:27, 4x 29:28). Jej rywalką w walce o finał będzie Kazaszka Jeldana Talipowa.

