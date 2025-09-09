Jest decyzja ws. trenera polskich koszykarzy. Ogłosili tuż po meczu

To był piękny turniej z udziałem koszykarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni we wtorkowe popołudnie pożegnali się z EuroBasketem, przegrywając w ćwierćfinale z Turcją 77:91. Decydująca okazała się druga kwarta, w której rywale wygrali wyraźnie 27:13. Kibice mogą się zastanawiać jaka przyszłość czeka naszą kadrę i jej trenera Igora Milicica. Nowe wieści przekazał dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza, cytując ważną postać polskiej koszykówki.

"Prezes PZKosz Grzegorz Bachański: Jesteśmy zadowoleni z pracy Igora Milicicia. Nie ma podstaw, byśmy rozglądali się za kimś innym. Trener zostaje z nami i walczymy o awans na mistrzostwa świata" - napisał na portalu X.

Igor Milicić jest selekcjonerem reprezentacji Polski od 2021 roku. Z kadrą awansował na dwa turnieje o mistrzostwo Europy. Na EuroBaskecie 2022 dotarł do półfinału i zajął czwarte miejsce. Podczas trwającego turnieju doprowadził Biało-Czerwonych do ćwierćfinału.

A jak wyglądał ostatni mecz kadry pod wodzą Milicicia? W Rydze spotkanie z Turcją oglądał redaktor naczelny Sport.pl i korespondent naszego portalu na trwający EuroBasket Łukasz Cegliński. Poniżej fragment jego relacji.

Gdy zabrzmiała ostatnia syrena, Turcy zaczęli się cieszyć z wygranej 91:77. Mateusz Ponitka nie rozpaczał, poszedł podziękować rywalom, on ma w tureckim zespole znajomych i przyjaciół, w Turcji jest zadomowiony. Potem Polacy zebrali się w kółeczku, podziękowali sobie nawzajem, a potem długo klaskali w kierunku kibiców. I poszli pod trybunę, by przybijać piątki. EuroBasket się dla nich skończył, ale żalu po osiągnięciu ćwierćfinału EuroBasketu nie było.

