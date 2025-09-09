Real Madryt chce gwiazdę reprezentacji Polski! "Umowa jest sfinalizowana"

Jordan Loyd był obok Mateusza Ponitki najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski w zakończonym właśnie dla naszej kadry EuroBaskecie. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale turnieju przegrali 77:91 z reprezentacją Turcji.

Jordan Loyd zmieni klub po EuroBaskecie? Chce go Real Madryt

Z końcem lipca Jordan Loyd otrzymał polskie obywatelstwo, a równo miesiąc temu zadebiutował w biało-czerwonych barwach w meczu towarzyskim ze Szwecją (82:88). Podczas EuroBasketu swoim zaangażowaniem i grą 32-latek zdobył uznanie u polskich kibiców i był nawet określany mianem "Janusza Lojdowskiego". Jednocześnie Loyd mógł pokazać się na tle najlepszych koszykarzy z całej Europy, żeby zawalczyć o transfer do lepszego klubu. I prawdopodobnie tak się właśnie stanie!

W trakcie meczu Polski z Turcją "Marca" poinformowała, że Real Madryt doszedł do porozumienia z zawodnikiem ws. transferu. Hiszpańska gazeta podkreśliła jednak, że "cała operacja jest bardzo skomplikowana", gdyż Loyd jest zawodnikiem Monaco, a prawo pierwokupu z francuskiego klubu ma Valencia. Dodano, że nasz reprezentant zna się dobrze z trenerem Realu Madryt Sergio Scariolo, z którym współpracował w czasach gry dla Toronto Raptors.

"Jedną z największych sensacji EuroBasketu 2025 jest reprezentujący Polskę, Jordan Lloyd, a Real Madryt bardzo poważnie podchodzi do transferu zawodnika Monaco. Umowa z koszykarzem jest sfinalizowana, ale operacja z udziałem trzech klubów jest bardzo skomplikowana" - czytamy. Wyróżniono, że Loyd jest "jednym z najbardziej decydujących zawodników" w Monaco.

Jednocześnie "Marca" zaznaczyła, że świetne występy Loyda na EuroBaskecie sprawiły, że interesuje się nim wiele innych klubów. "Zobaczymy, jak skończy się ta historia, ale jasne jest, że to zawodnik najwyższej klasy, który pasowałby do każdego zespołu na kontynencie europejskim. Real jest nim zainteresowany, ale to bardzo, bardzo skomplikowana transakcja" - podsumowano.

