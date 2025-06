Oto partnerka reprezentanta Polski? Już się nie kryją

Jeremy Sochan to jeden z najbardziej utalentowanych reprezentantów Polski. W 2022 roku dołączył do najlepszej koszykarskiej ligi świata - NBA - i gra tam do dziś. Poprzedni sezon był dla niego dość udany pod względem statystyk, ale nie miały one przełożenia na wyniki San Antonio Spurs. Ba, ostatnio pojawiły się plotki, że Polak może odejść z drużyny. Miałby stać się częścią wymiany.

Jeremy Sochan ma dziewczynę? To zdjęcie mówi wszystko

Sochan przygotowuje się już do kolejnego sezonu. Mnóstwo czasu poświęca na treningi, ale ma też czas dla siebie i... dziewczyny. Tak przynajmniej można sądzić po opublikowanej na InstaStory relacji. Jak dotąd niewiele mówiło się o życiu prywatnym Polaka, a on sam nie zdradzał, czy jest w związku. Wydaje się jednak, że ktoś skradł serce koszykarza. A tą osobą jest Mya Mills, 24-letnia brytyjska modelka, którą na Instagramie obserwuje ponad 700 tysięcy osób.

Kobieta udostępniła zdjęcie, na którym jest w towarzystwie Sochana. Polak pcha wózek z walizkami, a Mills trzyma w rękach bukiet kwiatów. "My Shaylaaa" - dodała w opisie, dołączając emotikonę wyrażającą wzruszenie, a także serduszka. Choć nie oznaczyła Sochana, a na dodatek widzimy go tyłem, to łatwo rozpoznać, że to właśnie nasz rodak. Zresztą, sam zainteresowany podał tę fotografię dalej. Tak więc wszystko wskazuje na to, że para się spotyka.

Jeremy Sochan Screen z https://www.instagram.com/stories/jeremysochan/

Oto plany Sochana

Co czeka Sochana w kolejnych tygodniach? - Jeremy w maju miał krótkie wakacje, gdzie też trenował. Teraz natomiast jest w cyklu dwóch treningów dziennie, bo intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu NBA oraz oczywiście EuroBasketu, który pod koniec sierpnia rozpocznie się w Katowicach - informował Michał Pacuda.