Gwiazda koszykarskiego Bayernu przyłapana. Ecstasy i metamfetamina we krwi

Jason George to jedna z największych nadziei niemieckiej koszykówki. 21-latek w 2018 r. trafił do Bayernu Monachium, a w lutym tego roku zadebiutował w reprezentacji Niemiec. Jego dobrze zapowiadająca się kariera nagle stanęła na włosku. Wszystko przez skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.

Rysowała się przed nim świetlana przyszłość w Bayernie. Narkotyki mogą mu ją zniszczyć

Jak ujawnił "Bild", aktualnie wypożyczony do drużyny Niners Chemnitz, George został przyłapany na zażywaniu narkotyków. Wszystko wydało się po kontroli antydopingowej po meczu z Rostok Seawolves. W jego organizmie znaleziono ślady ecstasy i metamfetaminy. Jak relacjonował "Bild", niepokojące było już zachowanie koszykarza przed kontrolą, gdyż uporczywie się przed nią wzbraniał.

Skandal nie uszedł George'owi na sucho. Na razie został on tymczasowo zawieszony do końca sezonu. Nie pomoże więc ekipie z Chemnitz w play-offach. - Od czasu zawieszenia nie było z nim kontaktu. Otrzymaliśmy jednak list z przeprosinami i prośbą o przebaczenie za wielki błąd, jaki popełnił - zdradził menedżer Niners Steffen Herhold.

Surowe kary dla koszykarza Bayernu. Nie tylko dyskwalifikacja

To dopiero kara doraźna, bo na ostateczny werdykt trzeba będzie poczekać. Młodemu zawodnikowi grożą nawet cztery lata dyskwalifikacji. To zła wiadomość również dla Bayernu, który związał się z George'em aż do 2026 r. Problem jest jednak natury nie tylko sportowej, ale i prawnej. Sprawa musiała zostać przekazana do Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii. Policjanci już wkroczyli do akcji. - Przybyli do biura, a stamtąd poszli do mieszkania Jasona i sali treningowej. Użyto również psa do wykrywania narkotyków. Nie znaleziono żadnych narkotyków ani innych podejrzanych substancji - relacjonował Herhold.

Wygląda na to, że przed młodym koszykarzem trudne miesiące. Nie tylko może stracić kolejne sezony, ale i odpowiadać przed sądem za nielegalne posiadanie narkotyków. - Faktem jest, że jest wielkim talentem. Nie bez powodu Bayern związał się z nim na tak długo - zakończył szkoleniowiec ekipy z Chemnitz.