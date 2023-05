Iga Świątek zachwyciła ekspertów. Jednoznaczna reakcja. "Imperatorka. Nieziemska"

Iga Świątek na kortach w Rzymie idzie jak burza. Po zwycięstwie bez straty gema z Anastasiją Pawluczenkową (506. WTA), w niedzielę w równie miłych okolicznościach rozprawiła się z Łesią Curenko (68. WTA). Co prawda Polka przegrała dwa pierwsze gemy, ale potem było już z górki. Zwyciężyła 12 kolejnych i cały mecz 6:2, 6:0. W czwartej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Donna Vekić (24. WTA) - Ludmiła Samsonowa (16. WTA). Nad występem Świątek rozpływali się dziennikarze i eksperci na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Iga Świątek zachwyciła. Wygrała 12 gemów z rzędu. "Umie w jubileusze"

"Łesia Curenko zajmująca 68. miejsce w rankingu WTA wychodzi na mecz z numerem 1 i gra dwa świetne gemy. Naprawdę super. A Iga Świątek reaguje jak Imperatorka. Od 0:2 do 6:2, 6:0 i awans do IV rundy turnieju WTA w Rzymie" - podsumował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl

"Iga Świątek umie w jubileusze. Wygrała 12 (!) gemów z rzędu w swoim 300. meczu wg statystyk WTA. Bilans 240-60. Do tego jeszcze można dołożyć 13. z rzędu wygrane spotkanie w Rzymie" - zauważyła dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Faworytki padają w Rzymie jak muchy. Iga Świątek już prawie nie ma rywalek z TOP10

"Czy to można podciągnąć pod rowerek? Iga Świątek od stanu 0:2 w pierwszym secie wygrała dwanaście gemów z rzędu" - pytał komentator Eurosportu Dawid Żbik. "Iga Świątek jest nieziemska na mączce" - dodał Dawid Franek z WP SportowFakty.

Iga Świątek nie dała szans rywalce. "Znów nie ma o czym pisać"

"Nie sztuką jest zagrać z Igą Świątek kilka znakomitych gemów - sztuką jest utrzymać ten poziom przez cały mecz. A to póki co wyzwanie nieosiągalne dla wielu zawodniczek. I to nie jest żadna ujma dla rywalek - to wyłącznie obrazuje, jak wysoko zawiesiła poprzeczkę Iga" - czytamy na profilu Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news.

Agnieszka Radwańska wybrała się na Grand Prix. Spotkała tam wyjątkowego gościa

"Łesia Curenko nie zagrała dziś źle, ale i tak zdołała ugrać w starciu z Igą Świątek jedynie dwa gemy. Bolesne zderzenie z rzeczywistością" - podsumował Daniel Topczewski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

"Znowu nie za bardzo jest o czym pisać po kolejnym secie zagranym przez Igę Świątek w Rzymie. Trochę wolniejszy start, ale wszystko pod kontrolą" - ocenił Adam Romer z magazynu "Tenisklub".