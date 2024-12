Tragiczny finał poszukiwań w górach. Znaleziono dwa ciała

Ciała dwóch wspinaczy znaleziono w masywie górskim Gran Sasso d'Italia. To zaledwie 42-letni i 48-letni mężczyźni, którzy zaginęli w minioną niedzielę. Zespół ratownictwa górskiego ruszył na poszukiwania i niestety zakończyły się one tragicznie. Media przekazują szczegóły wypadku, do którego doszło we włoskich górach.

