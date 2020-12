Historyczny sukces Polaka na mistrzostwach świata w darcie. Jest awans

Krzysztof Ratajski po raz pierwszy w karierze awansował do czwartej rundy mistrzostw świata w rzutkach. Polak pokonał Simona Whitlocka, bardzo doświadczonego Australijczyka. Wcześniej reprezentant biało-czerwonych poradził sobie z Ryanem Joycem, którego ograł 3:0. Polak był rozstawiony, więc pojedynek z Joycem był jego pierwszym na tym turnieju.

- Wszystko pięknie się ułożyło, ale ja tutaj biegnę z łyżeczką dziegciu. Mimo wszystko sporo szczęścia, że Simon tak trafiał podwójne. Występ Polaka solidny, ale jeśli rywalem w kolejnej rundzie będzie Wright, to może być mało. Na razie jednak: ogromne brawa - napisał na Twitterze Jakub Łokietek z TVP Sport.

Z kim się teraz zmierzy Ratajski?

Kolejnym rywalem Polaka będzie wygrany z pary Peter Wright - Gabriel Clemens.

Ratajski ma 43 lata, a zawodowo gra od 2002 roku. Jego największym sukcesem jest wygranie w 2017 roku (drugiego co do ważności) turnieju w federacji BDO World Masters. Jest również pierwszych Polakiem, który znalazł się w czołowej 20-stce rankingu PDC Order of Merit.

