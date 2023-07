Absurdalna kontuzja na gali MMA. Sam jest sobie winien. "Nie do wiary" [WIDEO]

Niepokonany w zawodowym MMA Miguelito Grijalva (8-0) rozpoczął karierę w 2018 roku, kiedy miał zaledwie 17 lat. Błyskawicznie wygrał trzy walki z rzędu, dlatego postanowiono, że jego kolejni rywale muszą być dużo bardziej doświadczeni, aby faktycznie sprawdzić jego umiejętności. Ciągle jednak wygrywał. W lutym pokonał mającego ponad 40 zawodowych pojedynków Mauricio Ariela Pare (23-19), przez co jeszcze mocniej zaznaczył swoją obecność w świecie mieszanych sztuk walki. W czwartek czekało na niego jeszcze większe wyzwanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Leon: Dobra obrona? Coś robiliśmy na treningu

Koszmarny pech zawodnika MMA. Ekwadorczyk doznał kontuzji na kilka sekund przed walką

Grijalva miał być bohaterem walki wieczoru czwartkowej gali FFC 64 w stolicy Peru Limie. Miał tam zmierzyć się z lokalnym zawodnikiem Martinem Mollinedo (26-11). Do pojedynku jednak nie doszło, ponieważ Ekwadorczyk w ostatniej chwili doznał kontuzji. Kiedy? Kilka sekund przed rozpoczęciem walki. Wywołany przez konferansjera zawodnik energicznie wbiegł do klatki, robiąc dookoła niej kółka. Nagle wysoko podskoczył, podciągając kolana do klatki piersiowej, a następnie z impetem uderzył stopami o podłoże.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Błyskawicznie na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Grijalva położył się na deskach i zaczął trzymać się za kolano. Do klatki weszli medycy, ale nie byli w stanie mu pomóc. 22-latek opuścił oktagon w asyście ratowników, kulejąc na prawą nogę. Walka tym samym została odwołana, a całą sytuację zarejestrowały kamery. "Nie do wiary" - napisano na profilu DSports.

Na liczniku miał 225 km/h. Skandal z udziałem wschodzącej gwiazdy [WIDEO]

Czwartkowy incydent bliźniaczo przypomina sytuację z lipca 2021 roku, kiedy w 3. minucie meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, Bartosz Kapustka strzelił gola na 1:0 w wygranym 2:1 spotkaniu z estońską Florą. 26-latek tuż po zdobyciu bramki wykonał identyczną cieszynkę, przez którą zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i pauzował blisko rok.