Piątkowska stoczy walkę z mężczyzną. Nawet federacja zareagowała

Ewa Piątkowska jest pierwszą Polką, która zdobyła mistrzostwo Europy oraz mistrzostwo świata WBC w boksie. Później próbowała swoich sił we freak fighcie, wystąpiła na gali Prime 3: Street Fighter, gdzie po trzech rundach pokonała Annę Andrzejewską.

REKLAMA

Zobacz wideo "Poczułem się jak bokser zawodowy, stres był". Suzuki Boxing Promotion kształtuje polskich pięściarzy

Ewa Piątkowska zawalczy we freak fightach. Z mężczyzną. "Starcie kontrastów"

Wygląda na to, że 38-latka nie poprzestanie na jednej walce w tej formule. We wtorek 30 maja ogłoszono, że będzie ona jedną z gwiazd gali Prime Show MMA 5 (1 lipca we Wrocławiu). Pojedynek będzie bardzo specyficzny, gdyż jej rywalem będzie influencer Adrian "Puszbarber" Salwa, który na potrzeby walki przyjął pseudonim "Puszbarbie". "Został wyzwany przez mistrzynię i ku naszemu zdziwieniu przyjął to wyzwanie. Wiele rywalek odmówiło walki Ewie, frustracja mistrzyni doprowadziła do tego, że postanowiła wyzywać do walki facetów" - czytamy.

Binkowski został zapytany o angaż we freakowej organizacji. "Ja olimpijczyk"

Pojedynek odbędzie się w formule bokserskiej, w dużych rękawicach. Oboje zawodników więcej dzieli niż łączy. "Będzie to starcie kontrastów, walka pomiędzy sporym doświadczeniem i techniką a młodością i siłą. Jesteśmy pewni, że walka, jak i jej wynik zapadnie na zawsze w historii polskich freak fightów. Różnica wagi to ok. 70 kg" - przekazano.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Salwa w przeszłości stoczył jedną walkę freakfightową. Miało to miejsce w lutym zeszłego roku podczas pierwszej gali federacji Prime. Wówczas na zasadach bokserskich zmierzył się z raperem Michałem "Sobotą" Sobolewskim i przegrał na punkty.

Dramat wschodzącej gwiazdy MMA. Infekcja może pozbawić go nogi. Wstrząsające zdjęcie

Karta walk gali Prime Show MMA 5 (część pojedynków nieogłoszona)