Oficjalnie: UFC potwierdziło hitowy pojedynek Jana Błachowicza

Cóż to będzie za gala! Wszystkie wcześniejsze doniesienia medialne okazały się prawdziwe i oprócz starcia Jana Błachowicza (27-8) z Israelem Adesanyą (20-0), na UFC 259 dojdzie także do dwóch innych, mistrzowskich pojedynków – Petr Yan (15-1) vs. Aljamain Sterling (19-3) oraz Amanda Nunes (20-4) vs. Megan Anderson (10-4).

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka z udziałem Jana Błachowicza. "Najlepszy rodzaj zarobkowania"

Trzy mistrzowskie boje podczas jednego wydarzenia to naprawdę rzadkość. Dodatkowo fakt, iż w jednym z nich udział weźmie nasz krajan, sprawia, że nie można tego przegapić. Dla „Cieszyńskiego Księcia” będzie to pierwsza obrona tytułu, który wywalczył we wrześniu zeszłego roku, gdy na gali z numerem 253, już w drugiej rundzie posłał na deski Amerykanina, Dominicka Reyesa (12-2).

"Israel nie miałby z Jankiem większych szans"

- Słyszałem, że Israel Adesanya chce się teraz ze mną zmierzyć. Nie ma problemu, jeśli jesteś gotowy do walki w marcu, zróbmy to. Przygotuj się na kilka fajerwerków - jeszcze w zeszłym roku, chwilę po zdobyciu mistrzowskiego pasa UFC, napisał na Twitterze Polak.

Dustin Poirier znokautował Conora McGregora! Pierwsza taka porażka gwiazdy UFC

Kto będzie faworytem tego starcia? Choć Nigeryjczyk wydaje się bardziej kompletnym zawodnikiem, to jednak warunki fizyczne i siła Polaka sprawia, że to Błachowicz powinien mieć większe szanse. - Israel jest kapitalnym zawodnikiem, ale jednak w starciu z Jankiem nie miałby większych szans. Polak by go zdeklasował. Janek ma zbyt dużą przewagę fizyczną i siłową nad Nigeryjczykiem. Życzyłbym sobie tej walki, bo wywindowałaby Janka na wyższy poziom medialności - powiedział nam Mateusz Gamrot, nowy zawodnik UFC.

Conor McGregor przemówił po niespodziewanej porażce z Dustinem Poirierem

Do tej pory Adesanya stoczył 19 walk i wszystkie wygrał, większość przeciwników pokonał w kapitalnym stylu. Z kolei Błachowicz może pochwalić się 27 zwycięstwami. Polak ma na koncie także osiem porażek.

Więcej o sportach walki przeczytasz na portalu Inthecage.pl.