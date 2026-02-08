Powrót na stronę główną
Kiedy startują Polacy na igrzyskach 2026? Oto program na niedzielę [TERMINARZ]

Reprezentacja Polski czeka na pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Czy zdobędzie go już w niedzielę 8 lutego? Postarają się o to m.in. nasi snowboardziści i snowboardzistki, którzy wystartują w slalomie gigancie równoległym. Poza tym naszych zawodników zobaczymy w biegach narciarskich, biathlonie i saneczkarstwie. Oto jak wygląda plan ich startów.
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 nabierają tempa. Pierwszy dzień po ceremonii otwarcia dla Polski zakończył się co prawda bez medalu, ale za to z kilkoma wartościowymi wynikami. Dość nieoczekiwanie wysokie 10. miejsce w skokach narciarskich zajęła Anna Twardosz. Z kolei Eliza Rucka-Michałek zajęła 29. pozycję w skiathlonie, a Monika Skinder była 41. Naszych reprezentantów zobaczymy na starcie również w niedzielę.

Ważny dzień dla Polski na ZIO. Aleksandra Król-Walas i Oskar Kwiatkowski pojadą po medale?

Już od samego o rana o medale powalczą nasi snowboardziści w slalomie gigancie równoległym. W rywalizacji kobiet zobaczymy Marię Bukowska-Chyc i Aleksandrę Król-Walas, a wśród mężczyzn Oskara Kwiatkowskiego i Michała Nowaczyka. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9:00 rano, a od 13:00 rozgrywane będą pojedynki w fazie play-off. Szczegółowy harmonogram znajduje się na dole artykułu. 

Na tym jednak nie koniec emocji. O godz. 12:30 w skiathlonie mężczyzn, czyli inaczej biegu łączonym wystartują dwaj nasi biegacze narciarscy - Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą mieli do pokonania 10 km techniką klasyczną i 10 km techniką dowolną. O 14:05 na trasę ruszy natomiast nasza biathlonowa sztafeta mieszana. W naszym składzie znajdą się Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz.

Tak wygląda plan igrzysk na niedzielę. Kiedy startują Polacy?

Nieco później, bo o 17:00 do dalszej części rywalizacji ruszy nasz saneczkarz Mateusz Sochowicz. Po pierwszym dniu rywalizacji i dwóch ślizgach zajmuje on 22. miejsce. W niedzielę pojedzie w trzecim ślizgu i być może również w 4. (jeśli awansuje do czołowej dwudziestki). 

Niestety w niedzielę nie obejrzymy już naszych łyżwiarzy figurowych, którzy rywalizowali w zawodach drużynowych. Polska po programach krótkich zajęła w nich ostatnie 10. miejsce, a co za tym idzie, nie zakwalifikowała się do dalszej części zawodów, w której prezentowane są programy dowolne. Zmagania rozpoczną się o 19:30 od występu par sportowych. Później na lód wyjadą solistki i soliści.

Program ZIO 2026 na niedzielę 8 lutego:

Snowboard, slalom gigant równoległy kobiet:

  • 9:00 - eliminacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
  • 13:00 - 1/8 finału
  • 13:38 - ćwierćfinał
  • 14:12 - półfinał
  • 14:26 - finał B
  • 14:28 - finał A

Snowboard, slalom gigant równoległy mężczyzn:

  • 9:30 - eliminacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
  • 13.24 - 1/8 finału
  • 14:00 - ćwierćfinał
  • 14:19 - półfinał
  • 14:36 - finał B
  • 14:39 - finał A

Narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet:

  • 11:30 - finał

Biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km mężczyzn:

  • 12:30 - finał (Sebastian Bryja, Dominik Bury)

Biathlon, sztafeta mieszana 4x6 km:

  • 14:05 - finał (Polska: Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)

Łyżwiarstwo szybkie, 5000 m mężczyzn:

  • 16:00 - finał

Saneczkarstwo, jedynki mężczyzn:

  • 17:00 - 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • 18:34 - 4. ślizg (finałowy)

Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe:

  • 19:30 - pary sportowe, program dowolny 
  • 20:45 - solistki, program dowolny 
  • 21:55 - soliści, program dowolny 

