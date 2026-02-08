Kiedy startują Polacy na igrzyskach 2026? Oto program na niedzielę [TERMINARZ]

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 nabierają tempa. Pierwszy dzień po ceremonii otwarcia dla Polski zakończył się co prawda bez medalu, ale za to z kilkoma wartościowymi wynikami. Dość nieoczekiwanie wysokie 10. miejsce w skokach narciarskich zajęła Anna Twardosz. Z kolei Eliza Rucka-Michałek zajęła 29. pozycję w skiathlonie, a Monika Skinder była 41. Naszych reprezentantów zobaczymy na starcie również w niedzielę.

Ważny dzień dla Polski na ZIO. Aleksandra Król-Walas i Oskar Kwiatkowski pojadą po medale?

Już od samego o rana o medale powalczą nasi snowboardziści w slalomie gigancie równoległym. W rywalizacji kobiet zobaczymy Marię Bukowska-Chyc i Aleksandrę Król-Walas, a wśród mężczyzn Oskara Kwiatkowskiego i Michała Nowaczyka. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9:00 rano, a od 13:00 rozgrywane będą pojedynki w fazie play-off. Szczegółowy harmonogram znajduje się na dole artykułu.

Na tym jednak nie koniec emocji. O godz. 12:30 w skiathlonie mężczyzn, czyli inaczej biegu łączonym wystartują dwaj nasi biegacze narciarscy - Sebastian Bryja i Dominik Bury. Panowie będą mieli do pokonania 10 km techniką klasyczną i 10 km techniką dowolną. O 14:05 na trasę ruszy natomiast nasza biathlonowa sztafeta mieszana. W naszym składzie znajdą się Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz.

Tak wygląda plan igrzysk na niedzielę. Kiedy startują Polacy?

Nieco później, bo o 17:00 do dalszej części rywalizacji ruszy nasz saneczkarz Mateusz Sochowicz. Po pierwszym dniu rywalizacji i dwóch ślizgach zajmuje on 22. miejsce. W niedzielę pojedzie w trzecim ślizgu i być może również w 4. (jeśli awansuje do czołowej dwudziestki).

Niestety w niedzielę nie obejrzymy już naszych łyżwiarzy figurowych, którzy rywalizowali w zawodach drużynowych. Polska po programach krótkich zajęła w nich ostatnie 10. miejsce, a co za tym idzie, nie zakwalifikowała się do dalszej części zawodów, w której prezentowane są programy dowolne. Zmagania rozpoczną się o 19:30 od występu par sportowych. Później na lód wyjadą solistki i soliści.

Program ZIO 2026 na niedzielę 8 lutego:

Snowboard, slalom gigant równoległy kobiet:

9:00 - eliminacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)

13:00 - 1/8 finału

13:38 - ćwierćfinał

14:12 - półfinał

14:26 - finał B

14:28 - finał A

Snowboard, slalom gigant równoległy mężczyzn:

9:30 - eliminacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

13.24 - 1/8 finału

14:00 - ćwierćfinał

14:19 - półfinał

14:36 - finał B

14:39 - finał A

Narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet:

11:30 - finał

Biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km mężczyzn:

12:30 - finał (Sebastian Bryja, Dominik Bury)

Biathlon, sztafeta mieszana 4x6 km:

14:05 - finał (Polska: Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)

Łyżwiarstwo szybkie, 5000 m mężczyzn:

16:00 - finał

Saneczkarstwo, jedynki mężczyzn:

17:00 - 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18:34 - 4. ślizg (finałowy)

Łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe: