Ależ sensacja w konkursie olimpijskim! Oto miejsca Biało-Czerwonych

35. miejsce - taki do tej pory był najlepszy wynik polskiej skoczkini narciarskiej na igrzyskach olimpijskich. Przed czterema laty w Pekinie zajęła je Kinga Rajda. W Predazzo rezultat ten dostał poprawiony i to wyraźnie. W sobotę rywalizację w skokach na igrzyskach w Mediolanie zainaugurował konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej (K-98, HS-107), a jedną z jego bohaterek okazała się Polka - Anna Twardosz.

Ależ niespodzianka! Polka zaskoczyła w pierwszej serii. Wspaniały skok

Na Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben wcześniej zaprezentowała się jednak inna z naszych zawodniczek - Pola Bełtowska. Niestety był to występ kompletnie nieudany. Już po wyjściu z progu Polka była bardzo pasywna w locie i szybko zakończyła swoją próbę. Lądowała na 78. metrze i była do druga najsłabsza odległość w całych zawodach. Pół metra bliżej lądowała tylko Kanadyjka Natalie Eilers, ale niestety ostatecznie uplasowała się wyżej i to Bełtowska zakończyła konkurs na ostatniej, 50. pozycji.

Większe nadzieje wiązaliśmy natomiast ze wspomnianą Anną Twardosz, która w tym sezonie regularnie plasuje się w czołowej "30" w PŚ, a w japońskim Zao zajęła nawet bardzo dobre 12. miejsce. W Predazzo również pokazała, że stać ją na wiele. W pierwszej serii w fantastycznym stylu poszybowała za zieloną, laserową linię. Uzyskała 96 metrów i wykończyła skok eleganckim telemarkiem. Dzięki temu po swojej próbie prowadziła z dużą przewagą i od razu zagwarantowała sobie udział w serii finałowej.

Twardosz na pierwszym miejscu utrzymywała się zaskakująco długo. Wyprzedziła ją dopiero Norweżka Eirin Maria Kvandal po skoku na 99,5 m. Wraz z kolejnymi próbami stawało się jednak jasne, że Polka zakończy pierwszą część zmagań bardzo wysoko. I tak też się stało. Twardosz zajęła ósme miejsce ze stratą 11,7 punktu do podium.

Liderką po pierwszej serii dość niespodziewanie była natomiast Anna Odine Stroem. Niespodziewanie, bo przed konkursem murowaną faworytkę do złota była Nika Prevc. Słowenka skoczyła jednak dwa metry bliżej od Norweżki (Prevc uzyskała 98, a Stroem - 100 m) i przegrywała z nią o równo punkt. Podium uzupełniała Nozomi Maruyama (97 m), która do drugiego miejsca traciła zaledwie 0,2 punktu. Kolejne miejsce zajmowały: Eirin Maria Kvandal (99,5 m), Lisa Eder (95 m), Heidi Dyhre Traaserud (96 m) i Nika Vodan (95 m).

Oto medalistki ZIO w skokach narciarskich. Twardosz włączyła się do walki

Niestety w serii finałowej Twardosz już tak rewelacyjnie się nie spisała, ale i tak zachowała miejsce w czołowej "10". Po swojej próbie na 93,5 m zajmowała trzecie miejsce, za dwiema Niemkami Seliną Freitag i Agnes Reisch. Ostatecznie skończyła zawody na 10. miejscu.

Walkę o medale rozpoczęła Lisa Eder. Piąta po pierwszej serii Austriaczka huknęła 100 m i objęła prowadzenie. Dwa metry bliżej lądowała Kvandal i to w dodatku w gorszym stylu. Tym samym przegrała z nią o 2,4 punktu i spadła ostatecznie na piąte miejsce. Miejsce na podium obroniła natomiast Nozomi Maruyama. Skoczyła 100 m i już po swoim skoku cieszyła się z medalu. Tuż po niej na belce pojawiła się wielka faworytka - Nika Prevc. W gorszych warunkach uzyskała 99,5 m i pozwoliło jej to wyprzedzić Japonkę o 4,4 punktu. Losy zwycięstwa zależały jednak od skoku Anny Odine Stroem. Norweżka poleciała najdalej - na 101 m, ale dostała gorsze noty za styl. Wystarczyło jej to jednak, by o 1,1 punktu wygrać i zdobyć olimpijskie złoto. Srebrny medal przypadł Nice Prevc, a brąz Nozomi Maruyamie.

Wynik konkursu kobiet na normalnej skoczni na ZIO 2026: