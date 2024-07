Jeszcze nikt nie zapytał Grbicia! Siatkarze już przebierają nogami

W sobotę w Paryżu Polska pokonała Egipt 3:0 (25:21, 25:19, 25:13) w pierwszej kolejce olimpijskiego turnieju siatkarzy. Po meczu mieliśmy przyjemność – tak, prawdziwą przyjemność – porozmawiać z rozgrywającym Marcinem Januszem.

Łukasz Jachimiak: Oglądając wasz mecz z Egiptem cieszyłem się, że mamy tak dobre przyjęcie, bo dzięki temu nie musiałeś biegać do piłki. Mogłeś rozgrywać, jak chciałeś i skupić się na precyzji, prawda?

Marcin Janusz: Oczywiście. To był duży plus tego meczu. Mogłem sobie spokojnie poukładać grę. Ale nie chcę się do tego przyzwyczajać. Bo wiem, że za chwilę następni rywale hukną zagrywką i warunki będą zupełnie inne. Ja jestem od tego, żeby wtedy kiedy przyjęcie jest dobre, nasza gra wyglądała jak najpłynniej, żeby jak najwyższy był procent skuteczności chłopaków w ataku po pozytywnym przyjęciu. Ale ja też jestem od tego, żeby w trudnych momentach pomagać. Idea naszej gry jest taka, że wszyscy sobie pomagamy. Jeśli przyjęcie będzie trochę gorsze, to ja to spróbuję naprawić rozegraniem. A jeśli rozegranie jest trochę gorsze, to wtedy każdy próbuje to nadrobić w ataku. Nasza gra musi się zazębiać. Tak było przez ostatnie lata i mam nadzieję, że tak będzie też teraz, w najważniejszym turnieju od lat.

Co poczułeś, gdy przez chwilę odpoczywałeś poza boiskiem, a Wilfredo Leon zabawił się, rozgrywając przez plecy do Bartosza Kurka? Niezłe ciasteczko mu rzucił, co?

- Miodzio, no! Naprawdę coś niesamowitego!

Teraz to już chyba on będzie rozgrywał, a nie ty?

- Mieć takiego rozgrywającego, o takich parametrach fizycznych, to by było coś! Żadna inna reprezentacja by takiego nie miała.

Komentarz z Twittera: Wilfredo de Cecco

- Ha, ha, można tak powiedzieć! Brawo dla Wilfredo, ale nie wiem, co na to Nikola, czy będzie chciał, żeby Wilfredo powtarzał takie zagrania w przyszłości. Domyślam się, że nie.

Dla ciebie to pierwsze igrzyska w życiu. Jak jest?

- Tak, że aż trudno to opisać. Byłem zaskoczony, że na nasz mecz z Egiptem przyszło aż tak dużo ludzi. Oczywiście widzieliśmy i słyszeliśmy w tym gronie polskich kibiców. Proszę mi wierzyć, że to się przebija i daje dodatkowego kopa. Wierzę, że w meczach na styku to może przeważyć na naszą korzyść. A więc dziękujemy i zapraszamy! To jest super, że Polacy wszędzie nam kibicują. Ale przyszło też bardzo dużo miejscowych kibiców, a przecież nie grał gospodarz. Coś niesamowitego, że udało się stworzyć taką atmosferę. Hala też jest świetna. Tak naprawdę mamy wszystko, czego potrzebujemy. A jeśli są jakieś niedociągnięcia, to staramy się na nich nie skupiać, bo przyjechaliśmy tu z misją zrobienia czegoś wielkiego i zostawiamy z boku wszystko, co nas może rozproszyć.

A czy według Nikoli Grbicia rozpraszałoby was wyjście poza schemat wioska – trening, wioska – mecz? Będziecie mieli możliwość pójścia na jakieś wydarzenie na tych igrzyskach – na Igę Świątek? Może na innych polskich sportowców?

- Szczerze to chyba jeszcze nie pytaliśmy. Na razie nie było nawet szansy, bo mamy treningi, mamy tak zaplanowany czas, że nie było okazji nigdzie wyjść. Ale ja bym chętnie wyszedł, oczywiście w granicach rozsądku, czyli na pewno nie w dniu meczu czy dzień przed. Ale teraz będzie taki okres, że będziemy mieli trochę czekania na kolejny mecz [w drugiej kolejce igrzysk Polska zagra z Brazylią – ten mecz zaplanowano na 31 lipca].

Co byś wybrał, gdybyś mógł na coś pojechać?

- Oczywiście koszykówkę.

Nowy Dream Team?

- Tak, jak pewnie wszyscy. A jeśli chodzi o polskich sportowców, to Igę Świątek. Chciałbym ją zobaczyć na żywo, mimo że tenisem jakoś specjalnie się nie interesuję. Ale chodzi o Igę, ona jest wyjątkową postacią i bardzo bym ją chciał zobaczyć na żywo.

A kto chce oglądać was? W wiosce olimpijskiej pewnie jesteście bardzo popularni wśród naszych olimpijczyków?

- Mamy polski blok, czasem się mijamy, porozmawiamy, wszystko przebiega naturalnie. Zwłaszcza że z częścią sportowców już się dobrze znamy – z chłopakami z plażówki, z dziewczynami z drużyny siatkarek.

Nie jesteś misiem z Krupówek?

- Kim?

Sportowcy nie ustawiają się z tobą do wspólnych zdjęć jak turyści z misiem na zakopiańskich Krupówkach?

- Czasem to się zdarzy, ale my nie jesteśmy jak koszykarze ze Stanów czy jak topowi lekkoatleci. Okej, wśród Polaków jesteśmy popularni, ale dla innych sportowców jesteśmy anonimowi. A w ogóle to wejście do wioski jest wyjątkową chwilą. Pierwszego dnia dotarło do mnie, że jestem w miejscu, do którego wchodzi grupa elitarnych sportowców, którzy musieli całe życie pracować, żeby znaleźć się w tym miejscu. Szkoda, że nie mogliśmy być na ceremonii otwarcia, bo to na pewno duże przeżycie.

Ale pewnie oglądaliście ceremonię?

- Tak, mamy siedmioosobowe mieszkanko, odpaliliśmy sobie na rzutniku i oglądaliśmy do końca. Długo to trwało, ale warto było wytrwać, bo ceremonia była piękna.

Jakich masz współlokatorów i jak się generalnie sprawdzają?

- W naszym mieszkaniu jest nas siedmiu – ja jestem w pokoju z Kamilem Semeniukiem, a w innych są Bartek Kurek, Tomek Fornal, Paweł Zatorski, Łukasz Kaczmarek i Olek Śliwka. I wszyscy sprawdzają się świetnie. Tomek Fornal jest didżejem. Jeśli ktoś chce dłużej pospać, to nie może, ha, ha! Tomek gra muzykę mocno dyskotekową.

Cała kadra jest w dwóch apartamentach?

- Tak.

Skoro w twoim jest was siedmiu, to w drugim sześciu [z rezerwowym Bartłomiejem Bołądziem] i Nikola Grbić?

- Oj nie, nie, coś takiego by nie przeszło, ha, ha!