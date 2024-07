Siatkarka przyłapana przed pierwszym meczem IO. "Grożą za to cztery lata"

Lisvel Elisa Eve-Castillo jest jedną z trzynastu zawodniczek powołaną do olimpijskiej kadry Dominikany. Siatkarka jeszcze przed pierwszym meczem będzie jednak musiała wrócić do domu. Wszystko przez to, że wykryto u niej furosemid - lek moczopędny, którego używa się do szybszego wydalania substancji dopingujących.

Reprezentantka Dominikany zawieszona. Za chwilę pierwszy mecz na igrzyskach olimpijskich

Lisvel Elisa Eve-Castillo twierdzi, że lek zawierający zakazaną substancję wzięła przez przypadek. I kaja się. - To naprawdę przykra sprawa. Czuję się bardzo źle i jestem sobą zawiedziona. To było przeoczenie z mojej strony - zapewnia siatkarka cytowana przez "Dominican Today". Furosemid w jej organizmie miał zostać wykryty przy okazji jednego z meczów Ligi Narodów. Tłumaczy, że zakazana substancja miała być jednym ze składników leku, który pomagał walczyć jej z nadmiarem wody w organizmie.

- Nie ma szans na to, że nie zostanie zawieszona. Zostanie zawieszona nawet mimo tego, że przyznała się do wzięcia leku. To nam jedynie pomoże w walce o zmniejszenie kary, bo według przepisów automatyczna sankcja za to przewinienie wynosi cztery lata - powiedział lekarz dominikańskiej kadry Victor Figuereo.

Dla 32-letniej zawodniczki czteroletnie zawieszenie oznaczałoby tak naprawdę koniec kariery. Teraz zostanie zastąpiona przez Geraldine Gonzalez.

Reprezentantki Dominikany muszą szybko pogodzić się z brakiem doświadczonej koleżanki. Pierwszy mecz zagrają już w niedzielę o 9:00. Ich rywalkami będą Włoszki. Krótko po tym spotkaniu na parkiet wyjdą Polki, które będą rywalizować z Japonkami.

W fazie grupowej reprezentacja Dominikany zagra jeszcze mecze z Holandią oraz Turcją.