Szokujący zwrot ws. śmierci na lodowisku. Policja aresztowała zawodnika

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas spotkania brytyjskiej ligi hokeja na lodzie pomiędzy Nottingham Panthers a Sheffield Steelers. Obrońca Matt Petgrave podciął ostrzem łyżwy gardło rywala Adama Johnsona, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w drodze do szpitala. Mająca wątpliwości w związku z nieszczęśliwym wypadkiem policja błyskawicznie rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, a we wtorek poznaliśmy nowe informacje.

