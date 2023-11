Napoli ma nowego trenera. Niespodziewany zwrot

Piotr Zieliński będzie miał nowego trenera, bo dni Rudiego Garcii w roli szkoleniowca Napoli są policzone, o czym poinformowały włoskie media. Następcą Francuza nie będzie jednak Igor Tudor, o czym Włosi donosili jeszcze w poniedziałek. We wtorek padło kolejne nazwisko, które w Neapolu jest dobrze znane. Doświadczony szkoleniowiec ma poprowadzić zespół do końca sezonu, a do podpisania kontraktu ma dojść jeszcze we wtorek po południu.

3 Fot. Spada / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl