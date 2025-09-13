Poprzedni rok był przełomowy dla Julii Szeremety. Zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie i stała się postacią rozpoznawalną w Polsce i poza jej granicami. Kolejnym wyzwaniem w karierze pięściarki są mistrzostwa świata w Liverpoolu. To jej pierwsza taka impreza w życiu. Przez cały czas jej trwania szła jak burza. Dotarła już do finału.

Julia Szeremeta w finale mistrzostw świata. Gdzie oglądać walkę Polki?

Nasza pięściarka w ćwierćfinałowym starciu z Kariną Ibragimową leżała już na deskach, ale nawet z takich kłopotów była w stanie się wydostać. W półfinale Szeremeta pokonała kolumbijską rywalkę - Valerię Arboledę Mendozę.

"Sędziowie ogłosili, że trzecią rundę Kolumbijka wygrała jednogłośnie. Mimo tego, to Polka awansowała do finału! Polka wygrała u trzech sędziów 29:28!" - relacjonował dziennikarz Sport.pl Paweł Matys. Radości nie było końca, bowiem wcześniej do finału awansowała inna reprezentantka Polski.

Kolejną rywalką Szeremety będzie reprezentantka Indii - Jaismine Lamboria. Warto dodać, że Julia Szeremeta nie jest jedyną Polką, która powalczy o złoto mistrzostw świata. Aneta Rygielska w niedzielę zmierzy się z Rebecą De Limą Santos, a Agata Kaczmarska stanie w szranki z Hinduską Nupur Nupur.

O której walczy Julia Szeremeta? Kiedy finał MŚ? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Szeremeta i Lamboria zmierzą się w finale już w sobotę 13 września o godzinie 21:30. Transmisję z tej walki przeprowadzi Polsat Sport Fight oraz platforma streamingowa Polsat Box Go. Przebieg i szczegóły walki będą dostępne również na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.