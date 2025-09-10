Lawina komentarzy po tym, co zrobiła Szeremeta. "Zawał"

Julia Szeremeta w nieprawdopodobnych okolicznościach awansowała do półfinału mistrzostw świata w Liverpoolu i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Środowy ćwierćfinał w kategorii do 57 kg rozpoczął się dla niej najgorzej, jak mógł. Kazaszka Karina Ibragimova już w pierwszej rundzie posłała ją na deski. Polka pokazała jednak niebywały hart ducha. Walczyła bardzo ambitnie i ostatecznie sędziowie w stosunku 3:2 przyznali jej zwycięstwo. Po wszystkim w mediach społecznościowych od razu zaroiło się od komentarzy.

"Odrobiła to i wyszarpała". Eksperci zachwyceni postawą Szeremety

- Julia Szeremeta (57 kg) w półfinale mistrzostw świata w Liverpoolu! Trzeci medal dla Polski! Wicemistrzyni olimpijska pokonała w stosunku 3-2 Karinę Ibragimovą. Przyznam szczerze, że duże nerwy przed werdyktem. Zadecydowała trzecia runda! Brawo Julia! - napisał Łukasz Gagaska.

- Julia Szeremeta z medalem MŚ. Polka pokonała Karinę Ibragimową. Trzeba było gonić straty i Julka zrobiła to w wielkim stylu. Rywalka - trzykrotna medalistka mistrzostw świata. Co za HORROR - podsumował Piotr Jagiełło z TVP Sport.

- Ależ emocje. Julia Szeremeta wygrywa z Kariną Ibragimovą z Kazachstanu w kat. 57 kg meldując się w półfinale z gwarantowanym medalem na MŚ w Liverpoolu. Julia nie mogła wejść w walkę w 1. rundzie, a Kazaszka skutecznie trzymała ją na dystans punktując przednią ręką. Drugą rundę Szeremeta odrobiła 3:2 u sędziów. Trzecią wygrała już u wszystkich. Odrobiła to i wyszarpała. Wielka sprawa! Po tym poznaje się prawdziwych mistrzów. Uff! Człowiek prawie zszedł na zawał... - relacjonował profil RingBlog.pl.

Wielki sukces Julii Szeremety. "Co za historia!"

- Co za thriller! Wyrwała Julka Szeremeta w spektakularny sposób tę walkę. Niezwykle trudna do boksowania była Ibragomova, ale poradziła sobie z Szeremeta, dobrze rotując pozycją. Mamy 3 medale MŚ, co za historia - cieszył się Mateusz Hencel.

- Dziś w Liverpoolu jeden z najważniejszych dni dla polskiego boksu olimpijskiego w ostatnich dekadach. Zdaję sobie sprawę, że mało kogo to obchodzi, ale…. czy pamiętają Państwo innego medalistę olimpijskiego z ostatnich Igrzysk poza Julią Szeremetą? To jest siła i piękno naszej dyscypliny. Dziś siedem ćwierćfinałów. Każde zwycięstwo oznacza medal. Każda z tych walk będzie miała swoją własną historię. Bo boks jest piękny, jest cholernie trudny i dlatego go kochamy! Do boju Biało Czerwoni. Z odwagą, ogniem w sercach i chłodną głową. Oby to był nasz dzień - napisał jeszcze przed walką Artur Czapliński.

