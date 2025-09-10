Szeremeta nagle padła na deski, a potem stało się to! Jest medal na MŚ!

Srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu znakomicie rozpoczęła mistrzostwa świata i w pierwszej walce pewnie pokonała Chinkę Yan Cai 5:0. Kolejne starcie zapowiadało się jednak na znacznie trudniejsze wyzwanie. Jej rywalką była Karina Ibragimowa, która w karierze zdobyła aż trzy medale mistrzostw świata. W 2018 roku w Nowe Delhi została brązową medalistką w kategorii do 60 kg. Cztery lata później ponownie wywalczyła brąz, tym razem w kat 57 kg w Stambule. Z kolei roku 202 zajęła drugie miejsce w turnieju ponownie rozgrywanym w stolicy Indii.
Walka nie rozpoczęła się dobrze dla Szeremety, która została mocno trafiona przez Ibragimową, przez co zapoznała się z deskami. Wprawdzie nie była liczona, ale to uderzenie Ibragimowej z pewnością wywarło dobre wrażenie w oczach sędziów. Polka starała się jednak nie zdekoncentrować tym niepowodzeniem. W swoim stylu tańczyła w ringu z nisko opuszczoną gardą. Nie mogła jednak przebić się przez obronę znacznie wyższej rywalki, a jej ciosy pruły powietrze.
Drugie starcie było bardziej wyrównane. Julia podkręciła tempo i mądrze skracała dystans, w ten sposób niwelując przewagę zasięgu ramion Kazaszki. Taka taktyka okazała się skuteczna, gdyż trzech z pięciu arbitrów przyznało jej wygraną w tej rundzie. O wszystkim
Trzecia runda okazała się bardzo chaotyczna, miejscami bardziej niż boks, przypominając zapasy, w których obie zawodniczki padały na deski po wzajemnym przepychaniu się w ringu. Szeremeta starała się prowadzić akcje, ale za to Ibragimowa wydawała się celniejsza. Jednak ostatecznie po jednogłośnej decyzji arbitrzy przyznali wygraną Szeremety 5:0 w trzecim starciu, zaś w całej walce 3:2! To oznacza, że Szeremeta jako trzecia Polka na MŚ w Liverpoolu zapewniła sobie medal!
Półfinałowa walka Julii Szeremety na mistrzostwach świata odbędzie się 12 września o godzinie 19:00. Jej rywalką będzie Arboleda Mendoza z Kolumbii.
Prowadzone przez trenera Tomasza Dylaka reprezentantki Polski w znakomitym stylu prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata w Liverpoolu. W środę przed walką Szeremety w ćwierćfinałach wystąpiły jej dwie koleżanki. W kategorii 60 kg Aneta Rygielska zmierzyła się z Ayaką Taguchi, natomiast występująca w wadze +80kg Agata Kaczmarska stanęła naprzeciwko Yilian Zhan. Obie wygrały swoje starcia 5:0, przy czym sensacją jest zwłaszcza wynik Kaczmarskiej, gdyż Zhan to tegoroczna mistrzyni świata turnieju organizowanego przez IBA, organizację konkurencyjną do World Boxing.
