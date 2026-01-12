Powiedział, co myśli o Maciusiaku. Prawda prosto między oczy. "Wyniki to jedno"

Kacper Tomasiak z kadry B Wojciecha Topora, Maciej Kot również z kadry B oraz Kamil Stoch trenujący pod okiem Michala Doleżala. To w bieżącym sezonie najlepiej prezentujący się reprezentanci Polski w skokach narciarskich. Zasadniczo to w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wyżej od Macieja Kota jest Piotr Żyła z kadry A, jednak on obecnie jest tak dysponowany, że w austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni oraz w Zakopanem nawet nie skakał.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki wraca do gry o igrzyska?! Maciej Maciusiak po trzecim miejscu Polaków w Zakopanem

Skoczkowie Maciusiaka pogrążeni w błędach i kryzysie. Presja rośnie

Podsumowując, wszyscy skoczkowie, którzy do zimy przygotowywali się pod okiem Macieja Maciusiaka, potężnie zawodzą. Nawet trzecie miejsce w konkursie duetów w Zakopanem, gdzie jednym z naszych zawodników był Dawid Kubacki, nie zmieniło tu za wiele. Ten dorobek był w większości zasługą Kacpra Tomasiaka. Zresztą Kubacki dzień później nie wszedł nawet do drugiej serii konkursu indywidualnego. Zimowe igrzyska się zbliżają, progresu nie ma i najpewniej za bardzo nie będzie, a krytyka trenera kadry A tylko się wzmaga. Były trener Kazimierz Długopolski w rozmowie z Polsatem Sport wyraził zwątpienie w sens kontynuowania pracy obecnego szkoleniowca. Jego zdaniem to już długo nie potrwa.

Zasłużony trener nie wierzy w Maciusiaka

- Jeśli chodzi o trenera Maciusiaka, to wątpię, żeby po tym sezonie dalej prowadził reprezentację Polski. Wyniki to jedno. Proszę zwrócić uwagę, że ci najlepsi nie trenują u Maciusiaka. Nie trenuje u niego Tomasiak, nie trenuje Kot, a i Kamil ma przecież innego trenera. Źle to świadczy o szkoleniowcu, jak nie ma zawodnika, który osiągałby sukcesy. Jakby nie Tomasiak, to wyniki byłyby gorsze od ubiegłorocznych. Igrzyska humorów nam nie poprawią. Już dawno wiedzieliśmy, że nie będzie kim straszyć, a jeszcze wypadł nam Kamil Stoch - powiedział Długopolski.

- Dochodzimy do tego, że może nie trzeba było zmieniać Thurnbichlera, ale należało wymienić zawodników. Żyliśmy nadzieją, że Stoch, Żyła, Kubacki coś jeszcze wyczarują, ale to już trwa trzeci sezon. A oni już nic nie wyczarują. Trzeba szukać kolejnego Tomasiaka. Od razu zresztą powiem, że na tym zapleczu mamy ciekawych zawodników i oni do tej kadry zaraz wskoczą - podsumował były szkoleniowiec i kombinator norweski.