Niesamowity występ polskiej biathlonistki w PŚ. Tyle zarobiła

Natalia Sidorowicz bardzo dobrze spisała się rok temu podczas mistrzostw świata. Ich zwieńczeniem było szóste miejsce w sztafecie, natomiast nasza zawodniczka nie miała wątpliwości, że chce znacznie więcej. -Poprzedni sezon była dla mnie zaskoczeniem. I to pozytywnym. Tak samo patrzę na ten nadchodzący. Wszystko idzie w dobrym kierunku - zapewniała w październiku w rozmowie z Polskim Związkiem Biathlonu. Miesiąc wcześniej zdobyła przecież srebro na mistrzostwach Polski na nartorolkach, choć nie była do końca z tego zadowolona.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii zaczął się bić z kibicem na peronie! Rzeźniczak opowiada

Natalia Sidorowicz z historycznym sukcesem. Wiemy, ile dostanie za to pieniędzy

Mimo to w środowych zmaganiach w Kontiolahti pokazała się ze wyśmienitej strony. Nie dość, że zajęła czwarte miejsce w biegu indywidualnym kobiet, to zanotowała najlepszy występ w karierze. Jak dotąd były to ubiegłoroczne zawody we Włoszech, gdzie zajęła 22. miejsce. Polska czekała pięć lat na taki sukces, gdyż po raz ostatni w najlepszej piątce zawodów PŚ znalazła się w Monika Hojnisz-Staręga.

Kapitalny przejazd Sidorowicz, która bezbłędnie trafiała na strzelnicy, pozwolił jej również zarobić niemałe pieniądze. Za czwartą lokatę dostanie osiem tysięcy euro, czyli przeliczając na złotówki ok. 34 tys. Jest to bardzo dobra wypłata, choć nie może się równać z nagrodą dla zwyciężczyni Lou Jeanmonnot, która otrzyma 15 tys. euro (ok. 64,5 tys. zł). Druga Ella Halvarsson zainkasuje za to 12 tys. euro (ok. 51 tys. zł).

Bardzo dobrze w tym konkursie spisała się też Anna Mąka, która ukończyła bieg na 21. lokacie. Pozostałe Polki mogą czuć się jednak nieco rozczarowane. Daria Gembicka dojechała na metę na 62. miejscu, Joanna Jakeła na 78., natomiast Kamila Żuk na 84. pozycji.

Wyniki skróconego biegu indywidualnego Pucharu Świata w Kontiolahti:

1. Lou Jeanmonnot (Francja) - 35:52,3

2. Ella Halvarsson (Szwecja) + 12,3

3. Elvira Oeberg (Szwecja) + 56,4

4. Natalia Sidorowicz + 1:08,2

5. Franziska Preuss (Niemcy) + 1:09,6

6. Lisa Theresa Hauser (Austria) + 1:23,0

(...)

21. Anna Mąka + 2:40,1 (1)

62. Daria Gembicka + 4:39,0 (3)

78. Joanna Jakieła + 5:47,6 (5)

84. Kamila Żuk + 6:21,6 (6)

Sidorowicz ma prawo czuć się wyróżniona po tak doskonałym występie, zwłaszcza że dołączyła do wyjątkowego grona. Poza nią z polskich zawodniczek w TOP 4 plasowały się dotąd tylko: Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Weronika Nowakowska, Monika Hojnisz-Staręga i Anna Stera-Kustusz.