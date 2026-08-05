Spiżowy serwis Huberta Hurkacza dał mu zwycięstwo w Montrealu

W ponad 30-stopniowym skwarze (w tenisa nie powinno się grać w pustynnej spiekocie, bo jak wskazuje czasownik, jest to gra – aktywność wymyślona dla przyjemności) Polak pokonał Alejandro Tabilo (ATP 26) 6:4. 7:6 (7-4). Wyższa pozycja Chilijczyka w rankingu bierze się z przerwy od tenisa po kontuzjach Polaka. To Hurkacz był nieznacznym faworytem spotkania w Montrealu (ATP 1000).

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Alejandro Tabilo, orzech twardy

Już na początku meczu Alejandro Tabilo (ATP 26) pokazał, że zasłużona jest fama o tym, iż jest trudnym przeciwnikiem dla najlepszych, gdy nie ma formy, a piekielnie trudnym, gdy ją ma. A akurat ją ma – dowodem był półfinał w Waszyngtonie przed kilkoma dniami. Już w drugim gemie serwisowym przełamał podanie Hurkacza (ATP 72), co w meczach Polaka oznacza dla niego wielkie kłopoty. Ale były też dodatkowe czynniki. Tabilo jest leworęcznym wieżowcem (191 cm wzrostu, Hurkacz 196) i choć statystyki Polaka w meczach z mańkutami są bardzo dobre (34-11), to w tym roku jednej z dwóch najbardziej zaskakujących porażek doznał w Montpellier z lewej ręki Martina Damma (ATP 211). No, ale był to dla Hurkacza dopiero drugi turniej indywidualny po półrocznej przerwie od gry.

Polak, finalista tego turnieju z 2022 roku, odrobił stratę w następnym gemie, korzystając z bardzo nieskutecznego serwisu Chilijczyka – głównie chodziło o trafianie pierwszego podania na poziomie 44 procent i podwójne błędy serwisowe. Normalnie Tabilo serwuje bardzo solidnie, korzystając z długich dźwigni – jak Hurkacz. Patrząc na niego, trudno wyobrazić sobie, że chciał zakończyć karierę na wczesnym etapie, gdy trenował na Florydzie i nie był w stanie poradzić sobie z wagą. Ale to nic dziwnego, skoro ponad 70 procent dorosłych w USA cierpi na otyłość lub nadwagę, a porcje w restauracjach mają po 1200–1350 kcal, nie wliczając wiadra coca-coli i donuta jak opona do pick-upa. Ostatnio sytuację ratują Ozempic i Mounjaro, ale Tabilo z wagą poradził sobie tak, że po prostu z USA się wyniósł.

W ogóle przeciwnik Hurkacza jest ciekawym człowiekiem. Urodził się w Toronto, w rodzinie imigrantów z Chile i dość długo reprezentował Kanadę, nawet gdy trenował na Florydzie w renomowanych ośrodkach IMG i LAT. Później jednak pojechał jako 18-latek w podróż do ojczyzny swoich rodziców. Wyprawa określiła jego tożsamość – w jej wyniku przeniósł się do Santiago, żeby być jak Marcelo Ríos czy Nicolás Massú. Jego rodzice pozostali w Toronto, a jego kontakty z rodziną są bardzo skomplikowane - jest skonfliktowany z ojcem. To faktycznie interesujący zbieg okoliczności, że o trzecią rundę Tabilo grał dziś z niedawnym podopiecznym Massú. Chilijczyk kompletnie nie przypomina ani jego – defensywnego wojownika – ani Ríosa, wybitnego geometry tenisa. On jest ultraofensywnym zawodnikiem, którego sporym atutem jest leworęczność.

Zaskakujący przebieg obu setów

Kiedy wydawało się, że Hurkacz i Tabilo dryfują w stronę tie-breaka, nieoczekiwanie przy stanie 5:4 Polak przełamał serwis Chilijczyka na 6:4. To nie przesądzało wyniku meczu – Tabilo w siedmiu meczach po Wimbledonie aż pięć zakończył w trzech setach, w tym pokonał w Waszyngtonie tenisistę nr 14 na świecie, Bena Sheltona. I faktycznie, z miejsca Tabilo objął prowadzenie 2:0 na początku drugiego seta, a potem bronił swojego podania niemal do końca partii. Dla Polaka było to dopiero drugie spotkanie po niefortunnym meczu na Wimbledonie w ubiegłym roku, w którym grał fantastycznie, ale przegrał z kontuzją – poważnym urazem i operacją kolana. Spędził pół roku na rehabilitacji, właściwie niewiele robiąc na korcie, a w każdym razie nie nadwerężając operowanej nogi. Być może ta długa przerwa spowodowała niepewność serwisu w pierwszym meczu w Montrealu – z Marcosem Gironem (ATP 81) i oddanie seta. A także skutkowała chwilowym spadkiem formy na początku drugiego seta. Ale Polak się odnalazł w meczu.

Najpierw przełamał podanie Chilijczyka i wyrównał na 4:4, a następnie obronił własne podanie i Tabilo musiał wygrać swój gem serwisowy, żeby nie zostać pokonanym w meczu. Obronił, wyrównał na 5:5, ale przy następnej okazji - przy stanie 6:5, 40:30 - Polak miał na rakiecie piłkę meczową. Trafił w siatkę. Zaraz potem miał drugą okazję. Znów ją stracił i obaj tenisiści zagrali tie-break. Hurkaczowi pomógł podwójny błąd serwisowy Chilijczyka zaraz na początku dogrywki, objął prowadzenie 4-1 i 5-1. Zaraz potem miał trzy piłki meczowe. Pierwszą zepsuł przy siatce. Drugą wykorzystał po znakomitej akcji. Wygrał tie-break 7-4.

Hurkacz zagra teraz o IV rundę ze zwycięzcą meczu Daniiła Miedwiediewa (ATP 6) z Boticem van de Zandschulpem (ATP 70).