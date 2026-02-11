Ależ hit z udziałem Rybakiny w Dosze. Wspaniała walka

Na ten mecz wielu kibiców i ekspertów czekało. Jelena Rybakina (Kazachstan, 3. WTA), tegoroczna mistrzyni Australian Open zmierzyła się w 1/8 finału ze złotą medalistką igrzysk olimpijskich z Paryża w grze pojedynczej - Chinką Qinwen Zheng (26. WTA), która w tym turnieju wróciła do gry po prawie półrocznej przerwie, spowodowaną rehabilitacją łokcia. Zheng opuściła nawet Australian Open.

Jelena Rybakina kontynuuje świetną serię. Pokonała mistrzynię olimpijską

Zheng wróciła do gry w tym roku w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dosze. W dwóch pierwszych meczach stoczyła trzysetowe boje. Najpierw pokonała 4:6, 6:1, 6:2 Sofię Kenin (USA, 29. WTA), a potem 7:6, 3:6, 6:2 Amerykankę Alycię Parks (77. WTA).

Teraz Zheng w starciu z Rybakiną znów grała trzy sety! W pierwszej partii raz przełamała Kazaszkę i to wystarczyło, by wygrać 6:4. W drugim secie były dwa przełamania, oba dla Rybakiny. Decydującą partię mistrzyni Australian Open zaczęła znakomicie, wygrywając pierwsze 12 z 14 akcji i prowadziła 3:0. Chwilę później było 5:2 i wtedy Zheng wróciła do gry. Wygrała trzy gemy z rzędu, po drodze broniąc piłki meczowej. Przy stanie 5:5 Rybakina najpierw zwyciężyła w swoim gemie serwisowym do 30, a po chwili przełamała Zheng i cieszyła się ze zwycięstwa.

Rybakina w ćwierćfinale zmierzy się z Kanadyjką Victorią Mboko (19. WTA). Dla Kazaszki to już siódmy turniej z rzędu, w którym jest przynajmniej w 1/4 finału.

"Najbardziej konsekwentna siła kobiecego tenisa w tej chwili" - podsumował ją The Tennis Letter w serwisie X.

Dla Kazaszki to też dziewiąte zwycięstwo z rzędu, po siedmiu w Australian Open.

1/8 finału turnieju w Dosze: Qinqen Zheng - Jelena Rybakina 6:4, 2:6, 5:7

