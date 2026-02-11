Powrót na stronę główną

Ależ hit z udziałem Rybakiny w Dosze. Wspaniała walka

To był zdecydowanie hit środowych meczów turnieju w Dosze. Mecz Jeleny Rybakiny z Chinką Qinwen Zheng zakończył się pasjonującą końcówką w trzecim secie. Kazaszka wygrała 4:6, 6:2, 7:5.
Rybakina i Zheng
Screen WTA

Na ten mecz wielu kibiców i ekspertów czekało. Jelena Rybakina (Kazachstan, 3. WTA), tegoroczna mistrzyni Australian Open zmierzyła się w 1/8 finału ze złotą medalistką igrzysk olimpijskich z Paryża w grze pojedynczej - Chinką Qinwen Zheng (26. WTA), która w tym turnieju wróciła do gry po prawie półrocznej przerwie, spowodowaną rehabilitacją łokcia. Zheng opuściła nawet Australian Open. 

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Jelena Rybakina kontynuuje świetną serię. Pokonała mistrzynię olimpijską

Zheng wróciła do gry w tym roku w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dosze. W dwóch pierwszych meczach stoczyła trzysetowe boje. Najpierw pokonała 4:6, 6:1, 6:2 Sofię Kenin (USA, 29. WTA), a potem 7:6, 3:6, 6:2 Amerykankę Alycię Parks (77. WTA). 

Teraz Zheng w starciu z Rybakiną znów grała trzy sety! W pierwszej partii raz przełamała Kazaszkę i to wystarczyło, by wygrać 6:4. W drugim secie były dwa przełamania, oba dla Rybakiny. Decydującą partię mistrzyni Australian Open zaczęła znakomicie, wygrywając pierwsze 12 z 14 akcji i prowadziła 3:0. Chwilę później było 5:2 i wtedy Zheng wróciła do gry. Wygrała trzy gemy z rzędu, po drodze broniąc piłki meczowej. Przy stanie 5:5 Rybakina najpierw zwyciężyła w swoim gemie serwisowym do 30, a po chwili przełamała Zheng i cieszyła się ze zwycięstwa. 

Rybakina w ćwierćfinale zmierzy się z Kanadyjką Victorią Mboko (19. WTA). Dla Kazaszki to już siódmy turniej z rzędu, w którym jest przynajmniej w 1/4 finału. 

"Najbardziej konsekwentna siła kobiecego tenisa w tej chwili" - podsumował ją The Tennis Letter w serwisie X. 

Zobacz także: Świątek lepsza nawet od Williams! "Absurdalna regularność"

Dla Kazaszki to też dziewiąte zwycięstwo z rzędu, po siedmiu w Australian Open. 

1/8 finału turnieju w Dosze: Qinqen Zheng - Jelena Rybakina 6:4, 2:6, 5:7

Inne środowe wyniki 1/8 finału: 

  • Iga Świątek (Polska, 2. WTA) - Daria Kasatkina (Australia, 61. WTA) 5:7, 6:1, 6:1
  • Warwara Graczowa (Francja, 73. WTA) - Maria Sakkari (Grecja, 52. WTA) 6:7 (3:7), 0:6
  • Ann Li (USA, 41. WTA) - Elisabetta Cocciaretto (Włochy, 57. WTA) 6:7 (5:7), 7:5, 4:6
  • Mirra Andriejewa (Rosja, 7. WTA) - Victoria Mboko (Kanada, 19. WTA) 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)
  • Jelena Ostapenko (Łotwa, 24. WTA) - Camila Osorio (Kolumbia, 80. WTA) 6:3, 6:1
  • Karolina Pliskova (Czechy, 418. WTA) - Karolina Muchova (Czechy, 19. WTA) 2:5 i krecz Pliskovej. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?