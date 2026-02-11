Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Świątek z Kasatkiną

- Ona może wyjść na kort z poczuciem, że nie ma nic do stracenia - mówiła Iga Świątek po zwycięstwie w drugiej rundzie z Janice Tjen. Dodała, że korzystny bilans (6-1) na korcie nie będzie miał żadnego znaczenia. Tym bardziej, że ostatni raz panie mierzyły się ze sobą w listopadzie 2024 roku, a i wtedy nie było to zaplanowane. Rosjanka reprezentująca obecnie Australię "wskoczyła" do fazy grupowej WTA Finals w trakcie turnieju po wycofaniu się Jessiki Peguli.

Ranking WTA po zwycięstwie Świątek

Spotkanie rozpoczęło się dobrze, bo Polka prowadziła 5:3. Później jednak stanęła, popełniła kilka błędów i to Kasatkina niespodziewanie zapisała pierwszego seta na swoją korzyść (7:5). W trzecim gemie drugiej odsłony podopieczna Wima Fissette'a obroniła dwa break pointy i... poszło! Od tego momentu na korcie istniała już tylko Świątek, która zwyciężyła 6:1, 6:0.

Iga być może uciekła spod topora, bo porażka i późniejsza ewentualna wygrana Jeleny Rybakiny z Qinwen Zheng oznaczałyby spadek w rankingu WTA na 3. miejsce, za Kazaszkę. Wobec zwycięstwa reprezentantka biało-czerwonych obroniła swoją pozycję w wirtualnym zestawieniu. Aktualnie ma 7803 punkty.

Liderką bez względu na końcowe rozstrzygnięcia pozostanie nieobecna w Katarze Aryna Sabalenka. Białorusinka ma na swoim koncie 10990 punktów.

Z kim teraz zagra Iga Świątek w Dausze?

W ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze Iga Świątek, mistrzyni tej imprezy w latach 2022-2024, zmierzy się z Marią Sakkari. Greczynka zajmuje 52. miejsce w rankingu, ale w przeszłości była trzecią rakietą świata.

To będzie ich ósme starcie, a bilans jest nieznacznie korzystniejszy dla Polki (4-3). Wszystkie trzy wygrane zawodniczka z Aten zanotowała w 2021 roku. Jeśli nasza tenisistka zwycięży, wyrówna wynik z 2025 roku.

