O której godzinie mecz Świątek w Dosze? Już wszystko jasne

Iga Świątek wciąż ma szansę na czwarty w karierze tytuł w Dosze. Nasza najlepsza tenisistka właśnie zapewniła sobie grę w ćwierćfinale. W środę nie bez problemów pokonała Darię Kastkinę 5:7, 6:1, 6:1, co zajęło jej dwie godziny i 17 minut. - Nie było łatwo, ale cieszę się, że odnalazłam rytm i poprawiłam swoje uderzenia w porównaniu do pierwszego seta - skomentowała tuż po spotkaniu. Teraz czeka ją kolejne wyzwanie.

Kiedy kolejny mecz Świątek w Dosze? Polka gra o półfinał

W drodze do półfinału Polkę czeka starcie z Marią Sakkari. W środę 52. w rankingu WTA Greczynka wyeliminowała Marię Graczową. Pokonała ją 7:6 (3), 6:0. Wcześniej odprawiła dwie inne mocne rywalki - Zeynep Sonmez oraz Jasmine Paolini. Świątek nie będzie więc miała łatwego zadania.

Wskazuje na to również bilans bezpośrednich spotkań. W przeszłości Sakkari potrafiła przeciwstawić się aktualnej wiceliderce światowych list. W sumie wygrała trzy z czterech pojedynków. Ostatnie cztery padły jednak łupem Polki. Po raz ostatni obie tenisistki mierzyły się rok temu również w Dosze. Świątek zwyciężyła wówczas w II rundzie 6:3, 6:2. A kiedy dokładnie dojdzie do kolejnej konfrontacji?

Znamy godzinę meczu Świątek - Sakkari. Jest komunikat

Odpowiedzi na to pytanie już udzielili organizatorzy turnieju. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej, spotkanie Świątek - Sakkari odbędzie się jako drugie w sesji, która rusza o godz. 13:00. Wcześniej na kort wyjdą Jelena Ostpenko i Elisabetta Cocciaretto. Dopiero po zakończeniu tego meczu rozpocznie się starcie Polki. Możemy się go spodziewać ok. godz. 14:30.

Transmisję spotkania Świątek - Sakkari przeprowadzi stacja Canal + Sport 2. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.