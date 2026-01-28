Wisła Kraków ogłosiła wielki hit! Tego jeszcze nie było

Na środowej konferencji prasowej przedstawiciele Wisły Kraków ogłosili plany dotyczące obchodów 120-lecia klubu. Obecni byli m.in. prezes Jarosław Królewski, współwłaściciel Peter Moore. Głównym punktem ma być mecz towarzyski, rozegrany krótko przed startem nowego sezonu na polskich boiskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Klub aktora z Hollywood rywalem Wisły

Wiadomo już, kto będzie przeciwnikiem "Białej Gwiazdy" w meczu z okazji wyjątkowego jubileuszu. Wisła zmierzy się z Wrexham AFC. To trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie. Jego właścicielami są znani aktorzy - Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Przejęcie klubu przez gwiazdy Hollywood w 2020 r. odbiło się szerokim echem w świecie sportu. Rozgłosu dodał też serial Disneya "Witamy we Wrexham".

Poznaliśmy też datę tego spotkania. Wisła ma zagrać z Wrexham na Synerise Arenie (Stadionie im. Henryka Reymana) 11 lipca.

- Wisła Kraków istnieje od 120 lat, ponieważ zawsze opierała się na trzech filarach: historii, odwadze i kibicach. Kryzys z 2019 roku pokazał, że nowoczesny futbol nie może funkcjonować bez zaufania i prawdziwego partnerstwa z fanami. Mecz jubileuszowy z Wrexham jest symboliczny – to spotkanie dwóch klubów, które udowodniły, że nawet w najtrudniejszych momentach można się odbudować, nie tracąc swojej tożsamości - powiedział Jarosław Królewski.

Z pewnością kluczową rolę w rozmowach z Wrexham odegrał Peter Moore, były prezes Liverpoolu oraz doradca właścicieli "The Red Dragons".

- To wydarzenie ma znaczenie zarówno sportowe, jak i strategiczne. Łączymy dwie historyczne marki, które znajdują się na wyraźnej ścieżce wzrostu. Wisła się odbudowuje, Wrexham dynamicznie rozwija – ten mecz pokazuje, że dziedzictwo i nowoczesne zarządzanie mogą iść w parze - mówił.

Zobacz też: Media: Kolejny piłkarz odchodzi z Jagiellonii

Sami przedstawiciele Wrexham nie kryją zadowolenia z tego, że walijski zespół zagra z Wisłą za ok. pół roku. Podkreślali historyczne więzi między Wrexham i Krakowem oraz między Walią i Polską. We Wrexham pochowany jest Alfred Konkiewicz - były piłkarz "Białej Gwiazdy", pułkownik Wojska Polskiego i dowódca 70. Pułku Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r.

- Mecz zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie, łączące nasze dwa Kluby i kibiców zjednoczonych przez wspólną historię i wartości oparte na społeczności. Mecz ten rozpocznie pracowity letni harmonogram dla Wrexham AFC i mamy nadzieję, że będzie godnym uświetnieniem 120-lecia Wisły Kraków - stwierdził Rob Faulkner, dyrektor generalny ds. biznesu i komunikacji we Wrexham.

Dziś Wrexham walczy o awans do Premier League. Zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli The Champioship, więc zagrałoby w barażach. Gdyby się udało, byłby to historyczny sukces walijskiego klubu, który w sezonie 2022/2023 grał jeszcze w National League, czyli w piątej lidze.

Co ciekawe, Wrexham grało w przeszłości z polskim klubem. Walijczycy mierzyli się ze Stalą Rzeszów w drugiej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1975/1976. W dwumeczu było 3:1 dla Wrexham (2:0 w Walii i 1:1 w Rzeszowie). W obu meczach zagrał m.in. Mickey Thomas - legenda Wrexham, a dzisiaj ambasador klubu, który byłobecny w Krakowie podczas konferencji.

Wisła Kraków prowadzi w tabeli 1. Ligi z dorobkiem 43 punktów po 19 meczach. Nad strefą barażową ma aż dziesięć punktów przewagi.

Na sobotę Wisła Kraków ma zaplanowany sparing ze Stalą Mielec. Pierwszy mecz o stawkę w tym roku zagra 6 lutego u siebie z GKS-em Tychy.