Pogoń nie śpi! Transfer na ostatniej prostej

Tej zimy do Pogoni Szczecin przyszło już trzech zawodników - Kellyn Acosta z Chicago Fire, Karol Angielski z AEK Larnaki i Attila Szalai z TSG Hoffenheim. Za żadnego z nich "Portowcy" nie zapłacili ani złotówki. Szalai trafił do Szczecina na zasadzie wypożyczenia.

Pogoń będzie miała nowego napastnika

To nie koniec transferów wykonaniu Pogoni, której zależy na walce o czołówkę. W tabeli jest ciasno, więc mimo gorszej jesieni nie wszystko stracone. Ale potrzeba wzmocnień w ofensywie. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl Pogoń ściągnie nowego napastnika z jednego z klubów The Championship. Transfer jest praktycznie dogadany.

Nowym zawodnikiem "Portowców" ma zostać Fally Mayulu. To 23-letni francuski snajper, brat Senny'ego Mayulu z PSG. Aktualnie jest piłkarzem Bristol City, obecnie siódmej siły The Championship. Może imponować warunkami fizycznymi, ma 193 cm wzrostu.

Jednak w tym sezonie Francuz nie wpisał się na listę strzelców w żadnym spotkaniu. Zagrał w dziesięciu spotkaniach The Championship i w jednym w Pucharze Ligi Angielskiej. W pierwszym składzie wystąpił tylko raz. Gdy wchodził z ławki, dostawał maksymalnie kilkanaście minut. Dlatego jego łączny czas gry nieznacznie przekracza 2,5 godziny.

Mayulu trafił do Bristol City w 2024 r. z Rapidu Wiedeń. Błysnął w pierwszych dwóch meczach w Anglii, strzelając dwa gole, ale potem rozczarowywał. Na rundę wiosenną został wypożyczony do Sturmu Graz, ale zagrał w tym czasie tylko w dwóch spotkaniach. Więcej czasu spędził na leczeniu kontuzji mięśniowej. Wygląda na to, że nie dostanie kolejnej szansy w The Championship, Anglicy postanowili go sprzedać.

Według "Meczyków" Mayulu w czwartek przyleci do Szczecina na testy medyczne. Pogoń wykupi Francuza za 1,5 mln euro. Napastnik ma podpisać czteroletni kontrakt.

Pierwszy mecz o stawkę w 2026 roku Pogoń zagra w niedzielę na wyjeździe z Motorem Lublin. W tabeli PKO Ekstraklasy Pogoń jest na dziesiątym miejscu z dorobkiem 21 punktów.