Media: Kolejny piłkarz odchodzi z Jagiellonii

Dużo dzieje się w trakcie zimowego okienka transferowego w Jagiellonii Białystok. Zdecydowanie najgłośniejszym ruchem Dumy Podlasia jest sprzedaż za 10 milionów euro do FC Porto Oskara Pietuszewskiego. Do tego klub pozyskał Sameda Bazdara, Guilherme Montoię i Nahuela Leivę, a zespół opuścili Alejandro Cantero, Marcin Listkowski, Cezary Polak i Louka Prip. Wygląda na to, że w najbliższych dniach z Jagiellonii może odejść kolejny zawodnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

AZ Jackson blisko odejścia z Jagiellonii. Ma wrócić do USA

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki poinformował o kolejnym transferze z klubu. Jagiellonię Białystok ma opuścić AZ Jackson. Amerykanin miał dostać ofertę ze swojej ojczyzny.

- AZ Jackson blisko opuszczenia Jagiellonii Białystok. Do klubu wpłynęła oferta z Vancouver Whitecaps - wypożyczenie z opcją wykupu. 25-latek chce wrócić do MLS, a Jaga nie powinna robić mu problemów z odejściem - napisał na portalu X Tomasz Włodarczyk.

Zobacz też: Ależ wieści! Oto sensacyjny "transfer" Papszuna. "Bez kompleksów"

AZ Jackson nie należy do kluczowych piłkarzy Jagiellonii. Duma Podlasia nie będzie robić problemów

Amerykanin nie podbił polskiej Ekstraklasy. W pierwszym zespole Jagiellonii zagrał w zaledwie 11 spotkaniach, zanotował 1 asystę. Jagiellonia nie powinna Jacksonowi robić problemów z odejściem, sam piłkarz również chcę wrócić do ojczyzny.

Podopiecznych trenera Siemieńca poważne wyzwanie czeka już w pierwszej wiosennej kolejce. Jagiellonia zagra na wyjeździe z imponująco wzmocnionym Widzewem Łódź. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 31 stycznia o godzinie 17:30.