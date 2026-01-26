Jelena Rybakina (5. WTA) bez straty seta awansowała do ćwierćfinału Australian Open, gdzie zmierzy się z Igą Świątek (2. WTA) - nastąpi to w środę 27 stycznia. 26-latka reprezentuje Kazachstan, choć z pochodzenia jest Rosjanką. Jak doszło do jej zmiany barw narodowych i jak podchodzi do gry dla "nowej" ojczyzny?

Jelena Rybakina mogła reprezentować Rosję. Oto prawda o jej grze dla Kazachstanu

O tym, jak i o Polce, zawodniczka mówiła na konferencji prasowej po wygranym 6:1, 6:3 meczu z Elise Mertens (21. WTA). Jeden z dziennikarzy zapytał ją, jak bardzo pomogli jej Kazachowie? - To było dawno temu. Właśnie skończyłam szkołę i zastanawiałam się, co dalej robić - studiować w Stanach Zjednoczonych czy kontynuować karierę tenisową? Finansowo nie było łatwo. Pamiętam, jak grałam w turnieju WTA, osiągnęłam dobry wynik i tam mnie dostrzegli. Tak się poznaliśmy - wyjaśniła.

- Jestem wdzięczna Kazachstanowi i naszej federacji za pomoc i wsparcie. Reprezentuję Kazachstan od lat, zdobyłam wiele tytułów i zawsze miło jest wrócić oraz zobaczyć młodych ludzi, którzy mnie podziwiają. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że tenis w Kazachstanie znacząco się rozwinął - dodała. Przypomnijmy, że podobną drogę, co Rybakina, przebyli m.in. Aleksander Bublik (10. ATP), Julia Putincewa (94. WTA) czy Aleksandr Szewczenko (97. ATP).

Jelena Rybakina komentuje to, co robią Rosjanie w tenisie. Oto naśladowcy Kazachstanu

Kolejny wątek konferencji (pytanie zadał ten sam dziennikarz) dotyczył tego, że drogą Kazachów kroczy teraz Uzbekistan, który "pozyskał" trzy rosyjskie zawodniczki - Kamillę Rachimową (93. WTA), Mariję Timofiejewą (138. WTA) i Polinę Kudermietową (150. WTA). Finalistkę Australian Open 2023 poproszono o komentarz do tej sprawy.

- Nie wiem, co się dzieje w Uzbekistanie, wiem tylko, że zawodnicy zgłosili się do gry pod ich flagą. Oczywiście, jeśli mają szansę na rozwój i osiągnięcie doskonałych wyników w tenisie, to dlaczego nie? Obecnie rekrutują zawodników, a tenis w Uzbekistanie może w przyszłości znacząco się rozwinąć - oceniła.

Dotychczas Jelena Rybakina oraz Iga Świątek grały ze sobą 11-krotnie. Sześć razy górą była Polka, pozostałe starcia wygrała Kazaszka, w tym ostatnie na zeszłorocznych WTA Finals (3:6, 6:1, 6:0).