Jelena Rybakina (5. WTA) bez straty seta awansowała do ćwierćfinału Australian Open, gdzie zmierzy się z Igą Świątek (2. WTA) - nastąpi to w środę 27 stycznia. 26-latka reprezentuje Kazachstan, choć z pochodzenia jest Rosjanką. Jak doszło do jej zmiany barw narodowych i jak podchodzi do gry dla "nowej" ojczyzny?
O tym, jak i o Polce, zawodniczka mówiła na konferencji prasowej po wygranym 6:1, 6:3 meczu z Elise Mertens (21. WTA). Jeden z dziennikarzy zapytał ją, jak bardzo pomogli jej Kazachowie? - To było dawno temu. Właśnie skończyłam szkołę i zastanawiałam się, co dalej robić - studiować w Stanach Zjednoczonych czy kontynuować karierę tenisową? Finansowo nie było łatwo. Pamiętam, jak grałam w turnieju WTA, osiągnęłam dobry wynik i tam mnie dostrzegli. Tak się poznaliśmy - wyjaśniła.
- Jestem wdzięczna Kazachstanowi i naszej federacji za pomoc i wsparcie. Reprezentuję Kazachstan od lat, zdobyłam wiele tytułów i zawsze miło jest wrócić oraz zobaczyć młodych ludzi, którzy mnie podziwiają. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że tenis w Kazachstanie znacząco się rozwinął - dodała. Przypomnijmy, że podobną drogę, co Rybakina, przebyli m.in. Aleksander Bublik (10. ATP), Julia Putincewa (94. WTA) czy Aleksandr Szewczenko (97. ATP).
Kolejny wątek konferencji (pytanie zadał ten sam dziennikarz) dotyczył tego, że drogą Kazachów kroczy teraz Uzbekistan, który "pozyskał" trzy rosyjskie zawodniczki - Kamillę Rachimową (93. WTA), Mariję Timofiejewą (138. WTA) i Polinę Kudermietową (150. WTA). Finalistkę Australian Open 2023 poproszono o komentarz do tej sprawy.
- Nie wiem, co się dzieje w Uzbekistanie, wiem tylko, że zawodnicy zgłosili się do gry pod ich flagą. Oczywiście, jeśli mają szansę na rozwój i osiągnięcie doskonałych wyników w tenisie, to dlaczego nie? Obecnie rekrutują zawodników, a tenis w Uzbekistanie może w przyszłości znacząco się rozwinąć - oceniła.
Dotychczas Jelena Rybakina oraz Iga Świątek grały ze sobą 11-krotnie. Sześć razy górą była Polka, pozostałe starcia wygrała Kazaszka, w tym ostatnie na zeszłorocznych WTA Finals (3:6, 6:1, 6:0).