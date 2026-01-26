Było już po meczu, kiedy Rybakina zaczęła mówić o Świątek. "Było gorąco"

W ćwierćfinałach kobiet tegorocznego Australian Open są aż trzy pasjonująco zapowiadające się mecze. Amerykanka Coco Gauff (3. WTA) zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną (12. WTA), a Jessica Pegula (6. WTA) z Amandą Anisimową (obie USA, 4. WTA). Największym hitem tej fazy będzie jednak pojedynek wiceliderki światowego rankingu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 5. WTA).

Jelena Rybakina mówi o meczu z Igą Świątek

Pewniej do ćwierćfinału awansowała Rybakina, która nie przegrała żadnego seta. Świątek straciła jednego seta z Rosjanką Anną Kalinską (33. WTA) w meczu III rundy. Kazaszka w starciu IV rundy straciła najmniej gemów - zaledwie cztery (6:1, 6:3), w wygranym meczu z Elise Mertens (Belgia, 21. WTA).

Po spotkaniu Rybakina na konferencji prasowej powiedziała, jak zamierza grać ze Świątek, by cieszyć się z awansu do półfinału.

- Graliśmy ze sobą już wiele razy. Wiem, że muszę pozostać agresywna i grać swoje uderzenia. Kiedy graliśmy tutaj wcześniej [w styczniu 2023 roku w 1/8 finału, wtedy Polka przegrała 4:6, 4:6 - red.] myślę, że też było gorąco i piłka szybko latała. Zobaczymy, jakie będą warunki teraz i kto wygra. Dla mnie kluczowe jest na pewno moje podanie i utrzymanie agresywnej gry - przyznała Rybakina.

Dotychczas Świątek grała z Rybakiną jedenaście razy. Bilans jest minimalnie na korzyść Polki: 6 zwycięstw i 5 porażek. Ostatni raz panie grały ze sobą w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Świątek przegrała w WTA Finals w Rijadzie 6:3, 1:6, 0:6.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Rybakina na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.