Było już po meczu, kiedy Rybakina zaczęła mówić o Świątek. "Było gorąco"

Iga Świątek - Jelena Rybakina to będzie absolutny hit ćwierćfinałów Australian Open. Kazachska tenisistka na konferencji prasowej zabrała głos przed tym meczem. Zdradziła, co będzie kluczem, by awansowała do półfinału.
Jelena Rybakina
Screen serwis X - The Tennis Letter

W ćwierćfinałach kobiet tegorocznego Australian Open są aż trzy pasjonująco zapowiadające się mecze. Amerykanka Coco Gauff (3. WTA) zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną (12. WTA), a Jessica Pegula (6. WTA) z Amandą Anisimową (obie USA, 4. WTA). Największym hitem tej fazy będzie jednak pojedynek wiceliderki światowego rankingu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 5. WTA). 

Jelena Rybakina mówi o meczu z Igą Świątek

Pewniej do ćwierćfinału awansowała Rybakina, która nie przegrała żadnego seta. Świątek straciła jednego seta z Rosjanką Anną Kalinską (33. WTA) w meczu III rundy. Kazaszka w starciu IV rundy straciła najmniej gemów - zaledwie cztery (6:1, 6:3), w wygranym meczu z Elise Mertens (Belgia, 21. WTA). 

Po spotkaniu Rybakina na konferencji prasowej powiedziała, jak zamierza grać ze Świątek, by cieszyć się z awansu do półfinału

- Graliśmy ze sobą już wiele razy. Wiem, że muszę pozostać agresywna i grać swoje uderzenia. Kiedy graliśmy tutaj wcześniej [w styczniu 2023 roku w 1/8 finału, wtedy Polka przegrała 4:6, 4:6 - red.] myślę, że też było gorąco i piłka szybko latała. Zobaczymy, jakie będą warunki teraz i kto wygra. Dla mnie kluczowe jest na pewno moje podanie i utrzymanie agresywnej gry - przyznała Rybakina. 

Dotychczas Świątek grała z Rybakiną jedenaście razy. Bilans jest minimalnie na korzyść Polki: 6 zwycięstw i 5 porażek. Ostatni raz panie grały ze sobą w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Świątek przegrała w WTA Finals w Rijadzie 6:3, 1:6, 0:6. 

Relacja na żywo z meczu Świątek - Rybakina na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

