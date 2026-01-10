Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie i o której oglądać mecz z USA w United Cup? [TRANSMISJA]

Polacy suchą stopą mkną przez tegoroczny turniej United Cup. Biało-Czerwoni już po raz czwarty z rzędu dotarli do półfinału tych rozgrywek, po drodze pokonując w fazie grupowej Niemcy (3:0) i Holandię (3:0). W ćwierćfinale nasi tenisiści podołali w wymagającym starciu z reprezentacją Australii (2:1).

Australijczycy ograni. Kawa i Zieliński zapewnili awans

Rywalizacja z Australijczykami rozpoczęła się od wysokiego zwycięstwa Igi Świątek nad Mayą Joint (6:1, 6:1). Później jednak zaczęły się schody - Hubert Hurkacz poległ w meczu przeciwko Alexowi de Minaurowi (4:6, 6:4, 4:6), co oznaczało, że o awansie do półfinału zdecyduje mikst. Kapitan polskiego zespołu, Mateusz Terczyński zdecydował, że na kort wyjdzie duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński.

Ta decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę. Kawa i Zieliński ograli parę Storm Hunter/John Patrick Smith 6:4, 6:0 i zapewnili naszej reprezentacji zameldowanie się w czołowej czwórce australijskiego turnieju. Teraz Polaków czeka zdecydowanie najtrudniejsze starcie w tegorocznych rozgrywkach.

Amerykanie po raz kolejny na drodze Polaków

Biało-Czerwoni o awans do finału zagrają z Amerykanami, którzy przed rokiem w decydującym starciu ograli naszą kadrę 2:0. Iga Świątek w sobotę 10 stycznia zmierzy się z Coco Gauff, Hubert Hurkacz zagra z Taylorem Fritzem, a na koniec obejrzymy rywalizację mikstów.

Mecz przeciwko USA będzie idealną okazją do tego, żeby zrewanżować się za przegrany przed rokiem finał United Cup. Wówczas amerykańscy tenisiści wygrali 2:0. Amerykanie zresztą już dwukrotnie zwyciężali w tych rozgrywkach - oprócz 2025 roku, triumf święcili również dwa lata wcześniej.

Świątek i Hurkacz nie będą mieli łatwego zadania

Świątek nie ma dobrych wspomnień z trzech poprzednich rywalizacji przeciwko Gauff. Amerykanka potrafiła znaleźć sposób na Raszyniankę podczas ATP Finals 2024 w Rijadzie (3:6, 4:6), w ubiegłorocznym finale United Cup (4:6, 4:6) oraz w maju w półfinałowym starciu Madrid Open (6:1, 6:1). Przed Polką zadanie z kategorii trudnych, ale nie niemożliwych - obie panie w głównym cyklu mierzyły się piętnastokrotnie, z czego aż jedenaście spotkań na swoją korzyść rozstrzygała nasza tenisistka.

Łatwo nie będzie miał również Hurkacz, który po raz szósty w karierze zagra przeciwko Fritzowi. Do tej pory Polak wygrywał dwukrotnie, zaś cztery razy górą był Amerykanin. Ostatnim razem obaj zawodnicy mierzyli się w maju ubiegłego roku podczas turnieju w Genewie - wówczas Hurkacz triumfował 6:3, 7:6(5).

Na ten moment, jeśli miałoby dojść do rywalizacji w mikście, do gry przewidywani są zarówno Świątek, jak i Hurkacz. Jeśli nie dojdzie do żadnych zmian, a po dwóch meczach singlowych na tablicy wyników będzie widniał remis, na przeciw nich ponownie staną Gauff i Fritz.

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup odbędzie się w sobotę 10 stycznia. Pojedynek Hurkacza z Fritzem rozpocznie się nie przed godz. 7:30 rano polskiego czasu. Tuż po jego zakończeniu na korcie pojawią się Świątek i Gauff (nie przed 9:00). W przypadku remisu po meczu singlistek rozegrane zostanie spotkanie miksta. Transmisje ze wszystkich tych starć można będzie obejrzeć na antenie Polsatu Sport 1 oraz w internecie - na płatnej platformie streamingowej Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.