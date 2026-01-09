- Hubert gra dobrze i jest pewny swoich możliwości. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak był w stanie wrócić, bo po siedmiu miesiącach zapominasz tego uczucia [jak grać, przyp. red.] - podkreślała Iga Świątek po meczu z Mayą Joint w United Cup. W ostatnich dniach Hurkacz pokonał trzecią rakietę świata, Alexandra Zvereva oraz Tallona Griekspoora. W piątek czekało na niego wyzwanie w postaci Alexa de Minaura.

Eksperci zadowoleni z Huberta Hurkacz

Hurkacz miał aż dziewięć break pointów w pierwszym secie. Żadnego z nich nie wykorzystał, co się na nim zemściło. Rywal miał tylko dwie okazje na przełamanie i drugą z nich przekuł w triumf - 6:4. Druga partia była o wiele bardziej zacięta. Zarówno Polak, jak i Australijczyk dobrze radzili sobie w polu serwisowym. Pierwsze szanse na przełamanie pojawiły się dopiero w 10. gemie. Miał je Hurkacz i tym razem wykorzystał drugą z nich - 6:4, doprowadzając do trzeciej odsłony. A w niej silniejszy był de Minaur - 6:4. Tym samym w rywalizacji Polski z Australią jest 1:1 i o awansie do półfinału zadecyduje mikst.

Co po tym meczu mieli do powiedzenia eksperci? Mimo porażki Polaka, byli dumni z jego postawy. "Czasem Alex de Minaur może wydawać się niepozorny, ale dziś przypomniał, jak groźny potrafi być. Hubert Hurkacz walczył tyle, ile był w stanie - wystarczyło na trzysetową i ponaddwugodzinną batalię. Dla przypomnienia - po 7 miesiącach przerwy. Czekamy na miksta" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Chociaż Hubi przegrał z de Minaurem, to meczycho odwalił dobre. Czy Hurkacz wraca do swojego starego grania? Oby. Czas na mikst" - podkreślał Michał Greloch z WP.

"Hurkacz przegrywa z de Minaurem, ale początek roku wciąż przynosi bardzo wiele pozytywów. Dziś miał wiele szans, szczególnie w pierwszym secie, utrzymał dobre serwowanie z poprzednich spotkań. Mecz miał olbrzymią intensywność. Cieszmy się z poziomu pamiętając, jak długo pauzował" - to opinia Marka Furjana.

"Niesamowicie zacięty mecz Hurkacz - De Minaur… 2h 20 minut, tylko trzy przełamania i wygrana Australijczyka 6:4, 4:6, 6:4. Mecz na styku…" - pisał Adam Romer z "Tenisklubu".

"Hurkacz 4:6, 6:4, 4:6 z de Minaurem. Mecz który potwierdził bardzo wysoką formę HH, ale prawie wszystkie kluczowe piłki wygrał niesamowity dziś Demon (10/11 breakpointów!). Tenis i jego brutalność w pigułce" - ocenił Michał Chojecki, prezentując małą garść statystyk.

"Znalazł się mocny na Huberta Hurkacza. Alex De Minaur pierwszym zawodnikiem w 2026 roku, który pokonał Polaka" - zauważył profil Z kortu - informacje tenisowe na X.

Na ten sam fakt uwagę zwrócił Seweryn Czernek z WP SportoweFakty. "Hubert Hurkacz z pierwszą porażką po powrocie. Szanse na pokonanie Alexa De Minaura były spore, jednak niestety zabrakło szczęścia, głównie przy break pointach w pierwszej partii..." - pisał.

Rywal Polaka wypowiedział się o nim z uznaniem

"Wielka szkoda tego meczu, ale trzeba oddać De Minaurowi, że nie przespał ani jednego momentu słabości Huberta. Najbardziej możemy żałować niewykorzystanych break pointów w pierwszym secie, bo Polak lepiej wszedł w pojedynek, ale mimo wielu szans, nie przełożył tego na przełamanie. 'Jestem szczęśliwy, że Hubert wrócił do gry, bo jest niesamowitym zawodnikiem i jestem pewny, że wiele znakomitych wyników przed nim' - pierwsze słowa Alexa po meczu. Świetne widowisko dla kibiców" - ocenił Szymon Przybysz.

Meczowi Polaka z zapartym tchem przyglądali się też zagraniczni dziennikarze. Jednym z nich był Jose Morgado. "Alex De Minaur pokonał Huberta Hurkacza 6-4, 4-6, 6-4, a pojedynek ćwierćfinałowy AUS-POL United Cup zostanie rozstrzygnięty w meczu miksta. Świetny mecz!" - podkreślił.

Teraz przed Polską mikst. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.