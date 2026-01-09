Świątek zmieniona w ostatniej chwili. Wprost nazwali sensacyjną decyzję

Polska czwarty raz z rzędu zameldowała się w półfinale tenisowego United Cup. W piątek nasza reprezentacja w dramatycznych okolicznościach pokonała gospodarzy turnieju - Australijczyków. Zgodnie z planem rywalizację udanie otworzyła Iga Świątek. Pewnie 6:1, 6:1 pokonała Mayę Joint. Niestety chwilę później Hubert Hurkacz przegrał z Alexem De Minaurem 4:6, 6:4, 4:6 i o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydował mikst. A w nim wystąpili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński i udźwignęli ciężar odpowiedzialności. Wygrali z parą Storm Hunter/John Patrick Smith 6:4, 6:0 i tym samym zapewnili Polsce awans. Ich postawę doceniły nawet australijskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskoczenie w sztabie Papszuna? Żelazny: To jest jasny sygnał

To zadecydowało o wygranej Polaków. Australijczycy piszą wprost. "Zdominowali"

Tamtejsi dziennikarze byli nieco zaskoczeni, że do gry w mikście nie przystąpiła ani Iga Świątek, ani Hubert Hurkacz. - Polski kapitan Mateusz Terczyński wykonał mistrzowski ruch, dając odpocząć Świątek i Hurkaczowi i w decydującym meczu do składu wcielił Katarzynę Kawę i wielokrotnego mistrza Wielkiego Szlema w grze podwójnej, Jana Zielińskiego - pochwaliło australijskie Yahoo. - Kawa i Zieliński zdominowali Hunter i Smitha, wygrywając 6:4, 6:0, co przypieczętowało zwycięstwo i zapewniło im sobotni wieczór w półfinale z najwyżej rozstawionymi obrońcami tytułu, reprezentacją USA - dodano.

Yahoo wspomniało także, że po stronie Australii chęć rywalizacji w mikście wyrażał Alex De Minaur, ale nie zgodził się na to kapitan drużyny Lleyton Hewitt. - Kapitan nie chciał o tym słyszeć na dziewięć dni przed Australian Open - wyjaśniono. - Alex odczuwał lekkie bóle w ciągu ostatnich kilku dni i intensywnie trenował w przerwie międzysezonowej, aby przygotować się do meczów pięciosetowych - tłumaczył sam Hewitt.

Australijczycy zachwyceni Zielińskim. "Niesamowity refleks"

Z kolei portal news.com.au napisał w tytule o "rozpaczy Australii" i również najwięcej uwagi poświęcił polskiemu mikstowi. - Polski duet Katarzyna Kawa i Jan Zieliński był po prostu zbyt dobry w meczu, który rozpoczął się po 22:00 czasu lokalnego, a Zieliński swoim niesamowitym refleksem przy siatce wyglądał niczym Waluigi z gry Mario Tennis - mogliśmy przeczytać.

Bardziej powściągliwe było tennis.com.au, które skupiło się przede wszystkim na chwaleniu dobrej formy De Minaura. Jego zwycięstwo określono nawet mianem "inspirującego". - Wygrana Alexa de Minaura nie wystarczyła i Australia odpadła z United Cup, przegrywając z Polską 2:1 - podsumowano. Straitstimes.com napisało natomiast, że: "Świątek poprowadziła Polskę do zwycięstwa nad Australią".