Zapadła decyzja ws. Świątek i Hurkacza przed wielkim hitem Polski o finał

Reprezentacja Polski po raz czwarty z rzędu zameldowała się w półfinale United Cup. Turniej ten stanowi swego rodzaju rozpoczęcie sezonu w kalendarzu kobiet i mężczyzn. W pierwszej edycji, rozgrywanej w 2023 roku Biało-Czerwoni dotarli do półfinału, gdzie musieli uznać wyższość Stanów Zjednoczonych. Rok później udało nam się przebrnąć tę fazę, ale pogromcami w finale okazali się być reprezentanci Niemiec. W ubiegłym roku ponownie USA zamknęły nam drogę do zwycięstwa, pokonując polski team 2:0 w wielkim finale. Rok po tych wydarzeniach obydwie nacje ponownie spotkają się na kortach w Australii. Polska, w składzie której możemy oglądać Igę Świątek oraz Huberta Hurkacza, a także Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego w deblu (ta czwórka rozgrywała jak do tej pory wszystkie mecze) będzie chciała zrewanżować się rywalom zza Oceanu i po raz pierwszy sięgnąć po unikatowe trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kupi nowego napastnika? Papszun: Nie mamy pola manewru

Polacy mają rachunki do wyrównania

Organizatorzy United Cup ogłosili oficjalny program gier na sobotę 10 stycznia, kiedy to odbędzie się polsko-amerykański pojedynek. Nie wcześniej niż o godzinie 7:30 czasu polskiego na korcie w Ken Rosewall Arena pojawią się Hubert Hurkacz oraz Taylor Fritz, którzy otworzą rywalizację w tym półfinale. Tuż po zakończeniu tego meczu po przeciwnych stronach siatki staną Iga Świątek oraz Coco Gauff. Początek tego starcia zaplanowany jest nie wcześniej niż o godzinie 9:00 czasu polskiego. W przypadku remisowego wyniku po obydwu spotkaniach do wyłonienia finalisty będzie potrzebny mecz deblowy, który odbędzie się tuż po walce singlistek.

W pierwszym półfinale Szwajcarzy zmierzą się z Belgią. Tam rywalizację otworzy starcie Belindy Bencic z Elise Mertens o północy czasu polskiego.

Biało-Czerwoni w tegorocznej edycji nie zaznali jeszcze porażki. Jedynie Hubert Hurkacz musiał uznać wyższość Alexa de Minaura, lecz szalę awansu na naszą stronę przechylił mikst Zieliński/Kawa, pokonując duet Hunter/Smith 6:4, 6:0.

Plan meczów w ramach półfinału United Cup, Polska - USA, sobota 10 stycznia:

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz - nie przed godziną 7:30 czasu polskiego

Iga Świątek - Coco Gauff - nie przed godziną 9:00 czasu polskiego

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Coco Gauff/Christian Harrison - w przypadku remisu po meczu singlistek*

* - skład miksta może ulec zmianie.