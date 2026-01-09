Polak zagrał kosmiczny mecz! Takie słowa tuż po awansie

Pierwszy raz w tegorocznej edycji United Cup o losach Polaków decydował mikst. Iga Świątek rozbiła Mayę Joint, ale potem Huber Hurkacz musiał uznać wyższość Aleksa De Minaura po zaciętym boju. Początkowo w mikście mieli grać Świątek z Hurkaczem, ale w ostatniej chwili zdecydowano się na zmianę. Zagrali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Gdy polska para weszła na właściwie obroty, była nie do zatrzymania dla Australijczyków.
Każdy członek polskiej reprezentacji dołożył cegiełkę do tego półfinału, choć po samym mikście można sporo dobrego mówić o Janie Zielińskim. Czarował przy siatce, nękał rywali serwisem, kilka razy posłał forhend w trudnej sytuacji i punktował. Ale nasz specjalista od gry w deblu i mikście zachowuje skromność. Po meczu przyznał, że wszyscy wykonali tytaniczną pracę w Sydney, by znaleźć się w najlepszej czwórce turnieju.
- Zwycięstwo w mikście to nie tylko moja zasługa, ale także Kasi. Była niesamowita dzisiaj. Ale przyczyniła się też do tego nasza ławka. Iga zrobiła krok w swoim meczu, Hubert dał z siebie wszystko. To wysiłek całego zespołu, nie tylko mój. Dziękujemy też kibicom za wsparcie. Australia to nie jest łatwy teren, ale daliśmy radę wygrać - powiedział Zieliński w rozmowie tuż po zakończeniu spotkania.
Ważne było też to, by Katarzyna Kawa złapała swobodę na australijskim korcie. Tenisistka wyznała, że miała z tym problemy na początku, czuła się spięta i zestresowana. Ale na szczęście udało się rozluźnić.
- Szczerze mówiąc, to w tym momencie czuję ulgę. Wchodząc na kort, czułam dużą presję, nie mogłam grać po swojemu. Ale miałam dużo pomocy od Janka. Podniósł mnie na duchu i pozwolił przejść przez trudny moment. Bez niego nie udałoby mi się tego dokonać - wyznała.
Do rozmowy zaproszono też Mateusza Terczyńskiego, kapitana reprezentacji Polski. Zaznaczył, że siłą polskiej reprezentacji na United Cup jest jedność. Tenisiści stanowią zgrany zespół.
- Naszą największą siłą było to, że byliśmy w tym razem. Wspieraliśmy się nawzajem, mieliśmy wsparcie kibiców. Wierzymy w siebie. Dzięki temu jesteśmy w półfinale - przyznał.
Rywalem Polaków w półfinale będą Stany Zjednoczone. Biało-Czerwoni chętnie odegraliby się za finał poprzedniej edycji. Terczyński twierdzi, że Amerykanie są w zasięgu Polski, mimo że mają naprawdę mocny skład w tym roku, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.
- Oczywiście to dla nas okazja do rewanżu za zeszły rok, chcemy dać z siebie wszystko. Mamy dobrą serię, zawodnicy są w formie, wszyscy są pewni siebie. Damy jak najlepsze show - zapewnił.
Na koniec Zieliński przyznał, że dla każdego gra w tej kadrze znaczy naprawdę wiele. - To wielki zaszczyt. Jako dziecko marzyłem o reprezentowaniu Polski. Teraz mamy robić to na dużej scenie w Pucharze Davisa i United Cup. To prawdziwy przywilej. Doceniamy każdą taką chwilę, by je jak najlepiej pamiętać. To był trudny mecz, na trudnym terenie, ale mieliśmy za sobą świetne wsparcie - podkreślił Zieliński.
Półfinał USA - Polska w sobotę od godziny 7:30 czasu polskiego.