Rywalka miała dwie piłki meczowe. Będzie głośno o tym, co zrobiła Andriejewa

Rosyjskie media w ostatnich tygodniach kilka razy pisały, że sezon 2026 może należeć do 18-letniej Mirry Andriejewej (9. WTA). - Jest gotowa, by podbijać największe turnieje. Jak dotąd Mirra nie zawodzi. Staje się lepsza z roku na rok i mierzy się z mniejszymi lub większymi wpadkami. Dlaczego miałaby przestać się rozwijać? Nie ma takiego powodu, co oznacza, że zobaczymy lepszą Mirrę niż kiedykolwiek. Miała też dotąd sporo szczęścia, bo często wykorzystywała problemy najmocniejszych rywalek. Skoro tak, to niech ma je dalej. Moim zdaniem Mirra wygra Roland Garros 2026, Australian Open w 2028 roku, a w 2029 Wimbledon. Co do US Open, tu nie jestem pewien - pisał Paweł Nikitin na portalu Sports.ru.

Mirra Andriejewa obroniła dwie piłki meczowe. Potem stało się to

Mirra Andriejewa rozpoczęła rok od wygranego 4:6, 6:1, 6:2 meczu z Australijką Olivią Gadecki (204. WTA) w II rundzie turnieju WTA 500 na kortach twardych w Brisbane. Rosjanka w 1/8 finału w hitowym meczu zmierzyła się z wielką nadzieją Czech, 21-letnią Lindą Noskovą (12. WTA), która w poprzedniej rundzie pokonała 6:7, 6:4, 6:4 Magdalenę Fręch (59. WTA). Andriejewa identycznie jak w meczu z Gadecki, musiała gonić wynik, bo przegrała 1. seta. W drugiej partii prowadziła 5:2 z podwójnym przełamaniem. Wtedy zmarnowała jednak piłkę setową i przegrała dwa gemy z rzędu. W 10. gemie wygrała swoje podanie do 30 i cieszyła się z wygrania seta.

Trzecia partia była bardzo wyrównana. Noskova przy prowadzeniu 5:4 zmarnowała dwie piłki meczowe przy serwisie rywalki! Potem przegrała trzy gemy z rzędu i przegrała mecz po dwóch godzinach i 24 minutach walki. Andriejewa wygrała 12 z ostatnich 16 punktów meczu.

Andriejewa w ćwierćfinale zmierzy się z Ukrainką Martą Kostjuk (26. WTA). Pozostałe mecze ćwierćfinałowe to: Ludmiła Samsonowa (Rosja, 17. WTA) - Jessica Pegula (USA, 6. WTA), Jelena Rybakina (Kazachstan, 5. WTA) - Karolina Muchova (Czechy, 20. WTA) i Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Madison Keys (USA, 7. WTA).

1/8 finału w Brisbane: Mirra Andriejewa - Linda Noskova 5:7, 6:4, 7:5