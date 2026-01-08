Anisimova dopiero co odtrąbiła wielki sukces, a teraz takie wieści. Sensacja

Amanda Anisimova w poprzednim roku dała się poznać polskiej publiczności jako tenisistka, która w finale Wimbledonu przegrała z Igą Świątek 0:6, 0:6. Dotarła także do finału US Open, gdzie lepsza okazała się Aryna Sabalenka, wygrywając 6:3, 7:6. Urodzona w 2001 roku Amerykanka wdarła się do czołówki tenisa i na dobre się w nim zadomowiła. Dopiero co została trzecią rakietą globu, ustępując tylko Sabalence i Świątek - nigdy wcześniej nie była tak wysoko w rankingu WTA. Mimo to w Australii zawiodła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Dramat Anisimovej. Dwa sety wystarczyły

W czwartek 8 stycznia była faworytką meczu 1/8 finału turnieju WTA w Brisbane. Wcześniej rozprawiła się z Australijką Kimberly Birrell, ale już Marta Kostiuk okazała się dla niej znacznie trudniejszą przeszkodą. W pierwszym secie Ukrainka nie tylko się postawiła Amerykance, ale w dziewiątym gemie ją przełamała.

To okazało się kluczem do wygrania partii 6:4 i objęcia prowadzenia w całym meczu. W drugim secie szybko, bo już w trzecim gemie, Kostiuk zdobyła przewagę przełamania. Straciła ją w szóstym gemie, ale w następnym... momentalnie odzyskała. Ostatecznie wygrała 6:3 i w zaledwie 87 minut pokonała Anisimovą.

To fatalne wieści przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open. Turniej w Melbourne nigdy nie leżał Anisimovej. Najdalej dotarła w nim w latach: 2019, 2022 i 2024. Jej szczytem była czwarta runda, a rok temu odpadła już w drugiej, przegrywając z Emmą Raducanu. Lepiej w 2025 roku na kortach w Australii poradziła sobie Kostiuk.

Sprawdź też: Cały świat mówi o meczu Barcelony. "Naprawdę lubię Lewandowskiego, ale..."

Ukrainka dotarła do trzeciej rundy, gdzie postawiła twarde warunki Pauli Badosie. Odpadła po trzysetowym pojedynku. Dla Kostiuk, która zajmuje 26. miejsce w rankingu WTA, wielkoszlemowym szczytem pozostaje udział w ćwierćfinale Australian Open 2024. Wówczas była bliska sprawienia sensacji. Ugrała nawet seta z Coco Gauff, ale górą okazała się Amerykanka.

Marta Kostiuk - Amanda Anisimova 2:0 (6:4, 6:3)