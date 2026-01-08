Zobaczyli mecze Świątek i Sabalenki. Wydali wyrok ws. Australian Open

Sezon tenisa startuje jak zwykle z wysokiego C - czyli od wielkoszlemowego Australian Open. Część zawodniczek i zawodników przygotowywała się do tej rywalizacji na innych, mniejszych turniejach w Australii lub w United Cup - jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Ani Świątek, ani Sabalenka. Kto zdaniem fanów wygra Australian Open?

Ubiegłoroczną edycję żeńskiego Australian Open wygrała Madison Keys, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, a w wielkim finale była lepsza od Aryny Sabalenki. Główna drabinka rozpocznie się 18 stycznia, a cała rywalizacja potrwa do 1 lutego.

Standardowo tuż przed startem turnieju pojawiają się typy, kto tym razem sięgnie po tytuł. Kibice serwisu thetennisgazette.com zaskoczyli i wskazali swoich faworytów. Co ciekawe, nie są to ani Iga Świątek, ani Aryna Sabalenka. Wybory te mogą być zaskakujące dla wielu fanów.

Serwis informuje, iż w głosowaniu wzięło udział ponad 7500 czytelników, którzy mogli wybrać spośród czterech odpowiedzi: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff i "inne".

"Ku naszemu zaskoczeniu, 'Inne' zdobyło najwięcej głosów (34,2 proc.), wyprzedzając Sabalenkę (30,62 proc.), Świątek (18,52 proc.) i Gauff (16,66 proc.)" - czytamy.

Część komentujących wskazała Jelenę Rybakinę na faworytkę tegorocznej edycji Wielkiego Szlema. Warto przypomnieć, że w listopadzie Kazaszka wygrała WTA Finals.

Rybakina w 2023 roku dotarła do finału Australian Open, w którym poległa z Aryną Sabalenką. Jej bilans na tym turnieju wynosi 14-6. "Rybakina ma gorszy wynik w Melbourne niż trójka głównych pretendentów. Czy uda jej się poprawić ten wynik w 2026 r., się okaże..." - zakończono.

Jeśli chodzi o turniej tenisistów, to kibice wskazali na Jannika Sinnera. "Włoch zdobył najwięcej głosów (47,11 proc.), wyprzedzając swojego głównego rywala Carlosa Alcaraza (30,73 proc.), Novaka Djokovica (15,64 proc.) i 'Innych' (6,52 proc.)" - opisano.