Świątek zdeklasowała wszystkich. Tego nie zrobił nikt od 16 lat

Iga Świątek ma za sobą pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Pekinie. Bez najmniejszych problemów rozprawiła się z Yue Yuan. Wygrała 6:0, 6:3 i zagra w kolejnej rundzie zmagań. Czy powtórzy wynik z Seulu i ponownie sięgnie po końcowy triumf? Do tego droga jeszcze daleka, ale pewnym jest, że Świątek wygrała kolejne spotkanie i zwróciła na siebie uwagę statystyków.

Świątek bije kolejne rekordy. Rozpływają się

"122 - Iga Świątek wygrała 122 ze swoich 150 meczów WTA 1000 – od wprowadzenia formatu w 2009 roku, tylko Serena Williams (131) wygrała więcej w swoich pierwszych 150 meczach WTA-1000. Gigantka" - napisał profil OptaAce na portalu X.

"25 - od wprowadzenia formatu w 2009 roku, Iga Świątek jest pierwszą zawodniczką, która zanotowała ponad 25 zwycięstw na turniejach WTA 1000 w trzech kolejnych sezonach i w trzech sezonach ogółem. Liderka" - dodano.

Niesamowita seria Świątek

"Miesiąc temu US Open ogłaszało, że Iga Świątek pobiła rekord świata. A teraz Polka śrubuje swój niesamowity wynik. Pokonując 6:0, 6:3 Chinkę Yue Yuan w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Świątek wygrała już swój 67. z rzędu pierwszy mecz w turnieju WTA. Przebieg starcia Świątek z Yuan pokazał, że końca tej niesamowitej serii nie widać" - komentował nasz dziennikarz Łukasz Jachimiak.

W następnej rundzie Świątek zmierzy się z Camilą Osoria, która sensacyjnie wyeliminowała Annę Kalinską. Mimo tego to Polka będzie zdecydowaną faworytką tego starcia.