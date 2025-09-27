Świątek przemówiła po meczu w Pekinie. Oto co chce zrobić

"Iga Świątek pokonała Chinkę Yue Yuan 6:0, 6:3 w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Dla naszej tenisistki to pierwszy mecz w Chinach od dwóch lat. - Niesamowite! - zachwycali się komentatorzy po jednym z cudownych zagrań Polki. Chinka nie grała źle, ale nie była w stanie zatrzymać faworytki" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl po wygranej Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek przemówiła po awansie do trzeciej rundy w turnieju WTA 1000 w Pekinie

- Rywalka zagrała lepiej w drugim secie? Tak, myślę, że dobrze przewidywała to, co się działo na korcie. Nie było łatwo, każdy gem był wyrównany, więc jestem szczęśliwa, że zamknęłam ten mecz. Cieszę się, że tu wróciłam, że gram na tym pięknym korcie i przed wami [kibicami - przyp. red.]. Dziękuję, że przyszliście - powiedziała Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Zobacz też: Było już po meczu. Tak Chińczycy potraktowali Radwańską. Sceny w Pekinie

Polka grała w Pekinie już w 2023 roku, gdy wygrała cały turniej. I to wspomnienia również została zapytana. - To był świetny turniej dwa lata temu. Mam z niego świetne wspomnienia i byłam podekscytowana powrotem tutaj. Jednak każdy turniej to inna historia, bo zaczynasz od początku i musisz piąć się w górę. Mam za sobą już kilka świetnych tygodni w Azji, więc cieszę się, że mogę to kontynuować w kolejnym mieście. Więc tak, wrócę pojutrze - powiedziała.

- Co bym chciała zrobić najbardziej w Chinach poza tenisem? Chciałabym zobaczyć Wielki Mur i centrum Pekinu, bo dwa lata temu nie było na to czasu. W tym roku też przyjechałam dosyć późno, bo grałam w Seulu, więc lepsze poznanie miasta byłoby świetne - podsumowała.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Camilą Osorio (83. WTA). Kolumbijka w drugiej rundzie pokonała Annę Kalinską 6:1, 4:6, 4:6. Świątek z Osorio w karierze grały ze sobą tylko raz. W Australian Open 2023 Polka wygrała 6:2, 6:3.