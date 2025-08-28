Sceny w meczu Sabalenki z Rosjanką w US Open. 19:1

Aryna Sabalenka (1. WTA) w trakcie US Open broni tytułu sprzed roku. W pierwszej rundzie Białorusinka pokonała Rebekę Masarovą (108. WTA) 7:5, 6:1. W meczu drugiej rundy rywalką Sabalenki została Polina Kudiermietowa (67. WTA).

Aryna Sabalenka z awansem do trzeciej rundy US Open

Spotkanie rozpoczęły się od wzajemnego przełamania z obu stron, po którym obie panie już cały czas pilnowały swojego podania. Po drodze Sabalenka skutecznie obroniła dwa break pointy przy wyniku 5:5, a Kudiermietowa jednego przy stanie 2:3. Tak obie panie dotarły do tie-breaka, w którym, co nie jest żadną niespodzianką, lepsza była Białorusinka. Sabalenka wygrała po 59 minutach seta 7:6(4). Był to 19. tie-break wygrany w tym roku przez liderkę światowego rankingu na 20 rozegranych! Do tego wygranych 17. z rzędu. Niebywała statystyka.

A to wystarczyło, żeby Sabalenka miała prostą drogę do zwycięstwa. W drugim secie przełamała rywalkę przy wyniku 1:1, następnie przy 3:1 i tak po 94 minutach wygrała cały mecz 7:6(4), 6:2, zanotowała dziewiątą wygraną z rzędu na nowojorskich kortach i awansowała do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Leylah Fernandez (30. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas tylko raz. W półfinale US Open w 2021 roku Kanadyjka wygrała 7:6(3), 4:6, 6:4.

- Jestem znana jako Aryna Tiebreakalenka i dlaczego jestem tak dobra w tie-breakach? Szczerze mówiąc, nie wiem. Staram się po prostu grać agresywnie i walczyć o punkty. Wiem, że każdy punkt może być kluczowym momentem seta, więc staram się po prostu zachować siłę i grać agresywnie - podkreśliła Sabalenka w pomeczowym wywiadzie na korcie.

