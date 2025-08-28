Iga Świątek po ostatnich imponujących sukcesach w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati jest jedną z faworytek do triumfu w US Open. Doskonałą formę udowodniła we wtorek, kiedy w pierwszym spotkaniu pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. "Nie było momentu w tym meczu, by nasza tenisistka mogła poczuć się zagrożona. Pewnie weszła w turniej US Open, a większe wyzwania dopiero przed nią" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Kariera Świątek odzwierciedla karierę Nadala". Niespodziewane słowa

Nie ma co się dziwić, że występ naszej zawodniczki pobudził ekspertów, którzy są teraz przekonani, że Iga może odnieść triumf. Martina Navratilova porównała nawet Polkę do jej idola Rafaela Nadala, który czternastokrotnie wygrywał Roland Garros, a potem zaczął również zwyciężać w US Open. "Wygląda fantastycznie, dokładnie tak, jak skończyła w Cincinnati. To niesamowite, jak dobrze grała na swojej najmniej ulubionej nawierzchni" - oznajmiła.

Ryan Harrison przyznał, że "kariera Świątek w Wielkim Szlemie w dużej mierze odzwierciedlała karierę Nadala", który jest przecież idolem naszej zawodniczki. "Bez wątpienia Rafa bardzo mnie zainspirował. Jego siła psychiczna to główna cecha, którą chciałam się od niego nauczyć. Od zawsze był moim idolem" - mówiła Świątek w 2022 roku. Hiszpan zwyciężył US Open dwa razy, dwukrotnie triumfował również w Wimbledonie oraz Australian Open. Polce do pełni szczęścia brakuje jeszcze właśnie turnieju rozgrywanego w styczniu.

Docenić naszą zawodniczkę po meczu postanowił również były trener Marii Szarapowej czy sióstr Williams Rick Macci. "Punisher (nawiązanie do fikcyjnej postaci z komiksowego uniwersum Marvela - przyp. red) rozdaje trochę więcej darmowych prezentów, ale jej siła napędowa jest większa. Wsadza cię do polskiej zamrażarki i to samo w sobie jest powodem do dumy dla publiczności. Jej brutalne zagrania otwierają kort niczym Morze Czerwone, a potem z łatwością zmieniają kierunek lotu piłki" - napisał na portalu X.

Iga Świątek zmierzy się w II rundzie US Open z Holenderką Suzan Lamens (66. WTA), która pokonała w poprzednim etapie Valerie Glozman (902. WTA) 6:4, 6:2. Wiadomo już, że będzie to pierwszy mecz na korcie centralnym. Rozpocznie się on ok. godz. 17:30 czasu polskiego.