W Danii piszą tylko o jednym po meczu Igi Świątek

Po raz pierwszy w karierze Iga Świątek przegrała zawodowy mecz z Clarą Tauson. Pech chciał, że stawką tego spotkania był awans do turnieju WTA 1000 w Montrealu. Świątek przegrała 6:7 (1), 3:6 z Tauson, więc oficjalnie straciła szansę na wygranie zawodów, co dałoby jej pewny powrót na pozycję wiceliderki rankingu WTA. "Jeśli Świątek wraz z teamem wyciągnie odpowiednie wnioski to jest w stanie zaprezentować się korzystniej niż w starciu z Tauson" - zauważa Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Tak piszą w Danii po porażce Świątek. "Tauson wydawała się dominować"

Duńskie media były w ekstazie po wygranej Tauson nad Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu. "Tauson wyeliminowała Polkę z turnieju w Kanadzie. Świątek była rozstawiona z myślą o awansie do finału w Montrealu. Tauson starała się zachować koncentrację aż do rozstrzygnięcia meczu z Polką" - pisze portal midtjyllandsavis.dk, który zaznacza, że kolejną rywalką Tauson w turnieju będzie Amerykanka Madison Keys.

"Wielki triumf Tauson. Pokonuje tenisistkę numer trzy na świecie. Dunka pokonała mistrzynię Wimbledonu i awansuje do ćwierćfinału. Co za szaleństwo" - komentuje sport.tv2.dk, który dodaje też wypowiedź Tine Scheuer-Larsen, byłej duńskiej tenisistki. - To była klasa światowa. Naprawdę solidny występ, w którym Tauson dotrzymywała kroku Świątek. Świątek nie wiedziała, co zrobić z Tauson. Tauson przejęła kontrolę nad kortem, mimo że Świątek była faworytką - komentowała ekspertka.

"Tauson pokonała Świątek i wkroczyła do ćwierćfinału w Kanadzie. To pierwszy raz w karierze Dunki, kiedy to wygrała ze Świątek" - pisze krótko portal dr.dk. "Tauson osiągnęła swój najlepszy wynik i wkroczyła do ćwierćfinału" - odnotowuje tv2kosmopol.dk.

"Tauson pokonała Świątek i jest gotowa na ćwierćfinał w Montrealu. Świetny występ zapewnił Tauson awans do ćwierćfinału. Miesiąc temu Świątek wyeliminowała Tauson z Wimbledonu w trzech setach, a teraz to Dunka okazała się lepsza. W drugim secie Tauson wydawała się dominować i grała z dużą przewagą" - podsumowuje duński Eurosport.

Jeżeli Tauson awansuje do półfinału turnieju WTA 1000 w Montrealu, to trafi tam na lepszą z pary Elina Switolina - Naomi Osaka. W potencjalnym finale na Dunkę czeka najlepsza z drabinki Victoria Mboko / Jessica Bouzas Maneiro / Marta Kostiuk / Jelena Rybakina.