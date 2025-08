Sensacyjne sceny w meczu Świątek. "Frustracja, złość i smutek"

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Montrealu. Bilans bezpośrednich spotkań Polki z Clarą Tauson wskazywał na to, że Iga jest wyraźną faworytką do awansu do ćwierćfinału. Tak się finalnie nie stało. Świątek przegrała 6:7 (1), 3:6 z Tauson i zakończyła udział w turnieju na etapie czwartej rundy. "Duńczycy nie mylili się, dostrzegając przygnębienie Polki. Po powrocie na kort na początku drugiego seta widzieliśmy, że Świątek ma gorszy moment" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Frustracja, złość i smutek". Media piszą o porażce Świątek w Montrealu

Media na całym świecie odnotowały porażkę Świątek przeciwko Tauson. "Świątek uległa potężnej Tauson. Dunka nie dała Idze żadnych szans. Frustracja, złość i smutek. To niektóre z emocji, które Iga okazywała na korcie, gdy zdała sobie sprawę, że nie może zrobić nic więcej przeciwko przeciwniczce z Danii, która przewyższała ją pod każdym względem. Tauson pukała do jej drzwi od jakiegoś czasu, ale to właśnie teraz zadała ostateczny cios. Iga wyjeżdża z Montrealu wcześniej niż się spodziewano" - punktuje serwis puntodebreak.com.

"Tauson kontynuowała pasmo niespodzianek w Montrealu, pokonując Świątek w 113 minut. W całym meczu Świątek zdobyła zaledwie 24 proc. punktów przy pierwszym serwisie Tauson. W niedzielę Tauson dopisała Świątek do listy najważniejszych zwycięstw w swojej karierze" - dodaje portal theathletic.com. "Tauson pokonała Świątek i awansowała do ćwierćfinału w Montrealu. Zrewanżowała się Idze za porażkę w Wimbledonie" - odnotowuje ESPN.

Serwis tennisuptodate.com zauważa, że po porażce z Tauson Świątek straciła szanse na to, by wrócić na drugie miejsce w rankingu WTA przed kolejnym turniejem. Iga mogła wyprzedzić Coco Gauff w notowaniu tylko w przypadku wygrania całego turnieju w Montrealu.

"Imponująca Clara Tauson zaskoczyła Świątek i przerwała jej passę dziewięciu zwycięstw z rzędu. Dunka zagrała fenomenalnie i zemściła się po trzech kolejnych porażkach ze Świątek" - czytamy w artykule ze wspomnianego portalu. Tauson jest już pewna awansu na 17. miejsce w rankingu WTA, a jeżeli pokona Madison Keys w ćwierćfinale, to po raz pierwszy w karierze będzie notowana w czołowej piętnastce.

Teraz Świątek może się skupić na udziale w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, który odbędzie się w dniach 7-18 sierpnia. Wkrótce powinniśmy poznać całą drabinkę turniejową, a także pierwszą rywalkę Polki w kolejnym turnieju.

