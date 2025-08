Tak wygląda ranking WTA po porażce Świątek w Montrealu

9 - tyle zwycięstw z rzędu zanotowała Iga Świątek. Była niepokonana od rozpoczęcia rywalizacji na Wimbledonie. Tę znakomitą passę chciała podtrzymać w WTA 1000 w Montrealu. Pokonała Hanyu Guo, Evę Lys, a w poniedziałkową noc miała okazję do tego, by odnieść 10. jubileuszowe zwycięstwo. Jej rywalką była Clara Tauson. Polka popełniała jednak sporo błędów. Już w pierwszym secie jako pierwsza została przełamana. I choć później odrobiła stratę, to w tie-breaku Dunka dosłownie ją zmiażdżyła (1-7). Jeszcze trudniejszą przeprawę przeciwniczka zaserwowała naszej rodaczce w drugiej partii. I w niej Świątek poległa - 3:6 - i odpadła z turnieju na etapie 1/8 finału.

Iga Świątek odpada z Montrealu, ale utrzymuje miejsce w TOP 3 rankingu WTA

Porażka Świątek nie ma większego wpływu na ranking WTA, aczkolwiek ewentualne zwycięstwo zbliżyłoby ją do czołowej dwójki. Po imprezie w Montrealu Polka pozostanie na trzeciej lokacie. Na jej koncie będą 6 933 punkty. Przewagi nad nią nie powiększą ani druga Coco Gauff (7 789 pkt), ani pierwsza Aryna Sabalenka (12 225 pkt). Amerykanka odpadła z rywalizacji w Kanadzie na tym samym etapie, co Świątek, a Białorusinka w ogóle nie brała w niej udziału.

24-latka może być też spokojna, jeśli chodzi o sytuację za jej plecami. Czwarta Jessica Pegula i piąta Mirra Andriejewa także pożegnały się już z turniejem. W grze pozostaje natomiast szósta Madison Keys, która była potencjalną rywalką dla Świątek w ćwierćfinale. Nawet jeśli Amerykanka wygra cały turniej, to Polki nie wyprzedzi. Ma tylko szansę awansować o jedną lokatę.

Ranking WTA Live po porażce Świątek (stan na 4 sierpnia 2025):

1. Aryna Sabalenka - 12 225 pkt

2. Coco Gauff - 7 789 pkt

3. Iga Świątek - 6 933 pkt

4. Jessica Pegula - 6 423 pkt

5. Mirra Andriejewa - 4 948 pkt

6. Madison Keys - 4 579 pkt (max 5 364 pkt)

7. Qinwen Zheng - 4 553 pkt

8. Amanda Anisimova - 4 474 pkt

9. Jasmine Paolini - 3 586 pkt

10. Emma Navarro - 3 475 pkt

...

27. Magdalena Fręch - 1 766 pkt

35. Magda Linette - 1 404 pkt.

Kolejnym turniejem, w którym Świątek weźmie udział, będzie WTA 1000 w Cincinnati. W poprzednim sezonie dotarła tam do półfinału. Na tym etapie uległa Arynie Sabalence - 3:6, 3:6. Turniej rozpocznie się 7 sierpnia.